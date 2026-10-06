Taşköprü OSB'de yatırımları yerinde inceleyen Hüseyin Arslan

Taşköprü OSB'de inceleme

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

ziyaret ve görüşmeler:

Arslan, bölgede faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları gezdi. Fabrika yetkilileriyle bir araya gelerek üretim süreçleri ile devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı ve işletmelerin ihtiyaçlarını dinledi.

çalışanlarla buluşma ve teşekkür:

Üretim tesislerinde çalışan işçilerle sohbet eden Başkan Arslan, onlara kolaylıklar diledi. Ziyaret kapsamında, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür edildi ve çalışmalar yerinde değerlendirildi.

TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET EDEN TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, İNCELEMELERDE BULUNDU.