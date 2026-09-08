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Taşköprü'de kavşakta çarpışma: traktör ikiye bölündü, otobüs şoförü müdahale etti

Taşköprü'de kavşakta cip ile dönüş yapan traktörün çarpışması sonucu traktör ikiye bölündü; 3 kişi yaralandı, otobüs şoförü faciayı önledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de kavşakta çarpışma: traktör ikiye bölündü, otobüs şoförü müdahale etti

Taşköprü'de kavşak kazası

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Çetmi köyü mevkiinde, dün meydana gelen kazada cip ile traktör kavşakta çarpıştı. Olayda T.Y. yönetimindeki 34 DUS 761 plakalı Skoda marka cip ile İ.Y. idaresindeki 37 LE 224 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü ve cip orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

kaza anı ve kameralara yansıması:

Kaza anı, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün yol kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin otobüsü solladığı ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktörle çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle traktörün parçaları yola saçılırken, parçaların bir kısmı otobüsün önüne düştü. Otobüs şoförü, ani bir manevra ile aracı emniyet şeridine doğru çekerek yola saçılan parçalara çarpmaktan kurtuldu.

müdahale ve yaralıların nakli:

Kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, traktör sürücüsü ile cipte bulunan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ve araçtaki yolcular da olay yerinde yaralılara yardım etti.

KASTAMONU&#039;NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE CİP İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3...

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE CİP İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. TRAKTÖRÜN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜ KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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