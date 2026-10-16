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Taşköprü'de yaşamı değiştiren müdahale: eczane çalışanı küçük çocuğu boğulmaktan kurtardı

Taşköprü'de annesiyle yürüyen 5 yaşındaki çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı; eczane kalfası İrfan Güler'in uyguladığı hemlich manevrası hayatını kurtardı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de yaşamı değiştiren müdahale: eczane çalışanı küçük çocuğu boğulmaktan kurtardı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesinde annesiyle yürüyen 5 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne çevredeki insanlardan yardım istedi. Yardım çağrısını duyan eczane kalfası İrfan Güler, derhal eczaneden çıkarak olay yerine koştu ve müdahaleye başladı.

Müdahale ve sonuç:

Güler, olay yerinde uyguladığı hemlich manevrası ile nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Başarılı müdahalenin ardından çocuk kısa sürede yeniden nefes almaya başladı ve sağlık durumu stabil hale geldi. Çocuğun müdahalenin ardından yürüyerek eczane önünden ayrıldığı bildirildi.

Kamera kayıtları ve değerlendirme:

Yaşananlar eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güler'in eczaneden çıkarıp caddede çocuğa müdahale ettiği ve sonrasında çocuğun rahatlayarak uzaklaştığı görülüyor. Olay, çevredekilerin zamanında yardım çağrısı ve müdahalenin hızlı uygulanması sayesinde daha ciddi bir duruma dönüşmeden atlatıldı.

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu eczane kalfası hemlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu eczane kalfası hemlich manevrasıyla kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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