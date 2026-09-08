Kumru'da 35 yıllık yol tozundan betona kavuştu

Kumru'da yıllara yayılan yol sorunu sona erdi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kumru ilçesinin Balı ve Konaklı mahalleleri arasındaki ulaşım hattında uzun süredir beklenen iyileştirmeyi hayata geçirdi. Mahalle sınırları içinde yapılan çalışmalarla, yıllardır toz ve çamurla anılan yollar beton konforuna kavuşturuldu.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Ulaşım yatırımları kapsamında yürütülen çalışmalarda, Balı Mahallesi sınırları içindeki 1,3 kilometrelik yol bölümü öncelikle betonlandı. Ekipler daha sonra Konaklı Mahallesi sınırlarında yer alan 2 kilometrelik güzergâhta da beton yol uygulaması tamamlayarak toplamda 3,3 kilometrelik hattı modern standarda taşıdı.

Belediye yetkilileri, çalışmaların bölge halkının günlük yaşam kalitesini artırmayı ve ulaşım güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Beton yolun, uzun vadede bakım maliyetlerini düşüreceği ve kış koşullarında ulaşımı kolaylaştıracağı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Yaklaşık 35 yıldır yollarının modern ulaşım konforuna kavuşmasını bekleyen mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Konaklı Mahallesi Muhtarı Selami Zağlı şu değerlendirmeyi yaptı: "35 yıldır bu yolumuz toz, toprak içerisindeydi. Mahallelimiz bu durumdan çok rahatsızdı. Çalışmalar sayesinde huzura kavuştuk. Konaklı Mahallesi büyük bir mahalle, mahallelimiz çok memnun".

Yerel halk, beton yol sayesinde okul servisleri, ticari araçlar ve günlük ulaşımda zaman tasarrufu sağlanacağını ve yaşam koşullarının iyileşeceğini vurguladı. Belediye ekiplerinin benzer yatırımları il genelinde sürdürdüğü belirtildi.

BETON YOL ÇALIŞMASININ YAPILDIĞI GÜZERGAH