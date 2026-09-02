Tatvan'da gençlerle birlikte sahil temizliği: 4 ton atık toplandı

Tatvan'da Van Gölü kıyısında kapsamlı temizlik çalışması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen temizlik seferberliğinde, sahil hattında bir araya gelen ekipler kıyı temizliği yaptı. Yaklaşık 100 kişi ve kurum temsilcilerinin katıldığı çalışmada 4 tona yakın atık toplandı. Etkinlik, yaz aylarında bölgenin yoğun olarak kullanıldığı bir noktada gerçekleştirildi.

çalışmaya kimler katıldı:

Temizlik çalışmasına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de katıldı. Kurum amirleri, kamu personeli ile gönüllü gençlerin yer aldığı ekip, bölgedeki birikmiş çöpleri elden geçirdi. Çalışma, hem fiili temizlik ihtiyacını karşılamayı hem de yerel halk ve gençler arasında çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Özellikle yaz aylarında yüzme ve dinlenme için yoğun kullanılan, eski adıyla Çöplük Mevkii olarak bilinen alanda yapılan müdahaleyle kıyı temizliği sağlanırken, toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Kaymakam Demirer, Van Gölü'nün korunmasının önemine vurgu yaparak bu tür çalışmaların sosyal sorumluluk niteliğinde olduğunu belirtti ve konunun Cumhurbaşkanımızdan itibaren üst düzeyde önceliklendirildiğini ifade etti.

Yetkililer, yapılanın tek seferlik bir girişim olmayacağını, Tatvan sınırları içindeki Van Gölü kıyılarında farklı noktalarda belirli aralıklarla benzer temizliklerin sürdürüleceğini açıkladı. Toplanan atık miktarı ve katılımcı sayısı, bölgedeki temizlik ihtiyacının büyüklüğünü ve düzenli müdahale gerekliliğini gösteriyor.

VAN GÖLÜ KIYISINDA 100 KİŞİNİN KATILIMIYLA YAPILAN KAPSAMLI ÇEVRE TEMİZLİĞİNDE 4 TON ÇÖP TOPLANDI.