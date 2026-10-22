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Tatvan'da kurumlar arası sahada kardeşlik: şehitler anısına futbol turnuvası

Tatvan Kaymakamlığı desteğiyle düzenlenen, kamu kurumlarının katıldığı şehitler anısına futbol turnuvası başladı; 6 takım dostluk ve dayanışma için sahada.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tatvan'da kurumlar arası sahada kardeşlik: şehitler anısına futbol turnuvası

turnuvanın amacı:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehitler anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası, Tatvan Kaymakamlığının desteğiyle ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda başladı. Organizasyonun temel hedefi, şehitlerin aziz hatırasını genç nesillere ve toplumun tüm kesimlerine taşımak; kamu kurumlarında görev yapan personelin spor aracılığıyla bir araya gelmesiyle kurumlar arası iletişimi güçlendirmektir.

takımlar ve ilk karşılaşma:

Turnuvada 6 takım mücadele ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaokul, lise ve anaokulları birimlerini temsil eden takımların yanı sıra Tatvan Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü sahaya çıktı. Turnuvanın açılış maçı Tatvan Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında oynandı; karşılaşma çekişmeli geçti ve 3-3 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in kaymakamlık takımında forma giymesi ve sahada yer alması oldu. Bu durum, organizasyonun amacıyla örtüşen bir birliktelik mesajı verdi ve müsabakaya renk kattı.

beklentiler ve program:

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, turnuvanın şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçladığını belirterek tüm takımlara başarı diledi. Demirer, sporun birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti ve organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içinde tamamlanmasını temenni etti.

Turnuvanın yaklaşık bir hafta sürmesi planlanıyor ve organizasyonun finali önümüzdeki hafta çarşamba günü oynanacak karşılaşmayla sona ermesi hedefleniyor. Kamu kurumları arasında spor temelli bu tür etkinliklerin kurumlar arası dayanışmaya katkı sağlaması bekleniyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE ŞEHİTLER ANISINA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE ŞEHİTLER ANISINA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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