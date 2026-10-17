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Tavak Köyü'nde menfez temizliğiyle su akışı normale döndü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Tavak Köyü'nde yoğun yağış sonrası menfez girişlerini tıkayan rusubat temizlendi; ekipler altyapı ve ulaşımı koruyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavak Köyü'nde menfez temizliğiyle su akışı normale döndü

Kaynaşlı'da müdahale:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde etkili olan yoğun yağışlar sonrası sürüklenen rusubat, menfez girişlerinde tıkanmalara yol açtı. Bölgedeki su akışının güvenli hale getirilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri hızla çalışma başlattı.

çalışmanın ayrıntıları:

Ekipler, menfez girişlerini kapatan malzemeleri tek tek temizleyerek menfez girişlerindeki tıkanıklıkları giderdi. Yapılan müdahaleler sonucunda su akışı önündeki engeller kaldırıldı ve olası taşkın riski azaltıldı.

altyapı ve ulaşım için takip:

Çalışmalar sırasında ekiplerin önceliği ulaşım ve altyapı güvenliğini sağlamak oldu. Yetkililer, yoğun yağışların oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla bölgedeki müdahalelerin sürdüğünü bildirdi ve köylerde izleme ile ek temizliklerin gerektiği durumlarda devam edeceğini belirtti.

Yerel ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde Tavak Köyü'nde derhal aksayan su akışı normale dönerken, benzer olumsuzlukların önlenmesi için altyapı bakımının önemi bir kez daha vurgulandı.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI TAVAK KÖYÜ’NDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE SÜRÜKLENEN RUSUBATIN...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI TAVAK KÖYÜ’NDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE SÜRÜKLENEN RUSUBATIN MENFEZ GİRİŞLERİNİ TIKAMASI ÜZERİNE EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI. TIKANIKLIKLARIN GİDERİLMESİYLE SU AKIŞININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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