Tavas ustalarının dokusunda nesiller arası köprü

Tavas’ta somut olmayan kültürel miras sahada tanıtıldı

Tavas Belediyesi, UNESCO Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin köklü el sanatlarını ve geleneksel zanaatlarını yakından tanıttı. Etkinlik, Tavas Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programla başladı ve kültürel mirasın korunması ile aktarılmasının önemi vurgulandı.

Ziyaret edilen atölyeler ve müzeler:

Program kapsamında ziyaret edilen yerler arasında Hanife Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi ile Emine Türkeli Dokuma Evi (Nikfer bezi üretimi) yer aldı. Ayrıca Medet Mahallesi’ndeki terakota atölyesi, Yaren Efem Kostüm Dikim Evi, Urlu Kardeşler, körüklü çizme ustası Mehmet Usta ve İngiliz pantolon ile sekiz köşe kasket ustası Hasan Kocabatmaz gibi geleneksel üretimi sürdüren adresler ziyaret edilerek uygulama ve üretim süreçleri yerinde incelendi.

Bu saha incelemeleri sırasında Nikfer bezinin dokuma teknikleri, körüklü çizme yapımındaki el işçiliği ve terakota üretimindeki pişirme ve sırlama aşamaları gibi ustalık gerektiren adımlar hem görsel hem de anlatılı olarak kayda geçirildi. Katılımcılar ustalarla birebir görüşerek mesleki ipuçları ve zanaatın güncel zorlukları hakkında bilgi aldı.

Sunum ve vurgular:

Programda Anelsander Başkanı Uğur Türkler tarafından "Dokumayla Yaşayan Gelenek" başlıklı bir sunum yapıldı; sunum, dokuma kültürünün toplumsal hafızadaki rolüne ve sürdürülebilir üretim modellerine odaklandı. Sunum genç kuşakların katılımını teşvik eden yaklaşımlar ve ustalık bilgisinin aktarım yöntemleri üzerinde durdu.

Başkan Kadir Tatık etkinlik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: UNESCO Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Günü 2026 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz programda, Tavas’ımızın köklü el sanatlarını ve ustalarımızın emekle yaşattığı geleneksel zanaatlarımızı yakından tanıdık. Programımız kapsamında el zanaatkârı ustalarımızı ziyaret ederek geleneksel zanaatlarımızın inceliklerini yerinde gördük. Her biri büyük emek, ustalık ve sabır isteyen bu el sanatlarımız, kültürümüzün en kıymetli mirasları arasında yer alıyor. Bu değerleri korumak, ustalarımızın bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Belediye yetkilileri, benzer saha programlarının ve eğitim atölyelerinin devam edeceğini belirterek, yerel zanaatın ekonomik ve kültürel değerini artıracak adımlar atılacağını açıkladı. Etkinlik hem yerel halkın hem de gençlerin geleneksel el sanatlarına olan ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.

TAVAS BELEDİYESİ, UNESCO ULUSLARARASI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLÇENİN KÖKLÜ EL SANATLARINI VE GELENEKSEL ZANAATLARINI DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA TANITTI. PROGRAMDA USTALAR ZİYARET EDİLEREK NİKFER BEZİ DOKUMACILIĞINDAN KÖRÜKLÜ ÇİZME YAPIMINA KADAR PEK ÇOK KÜLTÜREL MİRAS YERİNDE İNCELENDİ.