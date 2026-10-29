Tavşanlı Höyük’te 4 bin yıllık köpek pati izi gündelik hayatı gün yüzüne çıkardı

Tavşanlı Höyük kazılarında günlük yaşamdan bir iz

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyükte yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin binlerce yıllık geçmişine dair somut kanıtlar sunmaya devam ediyor. 2021'den bu yana Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Tunç Çağı'na tarihlenen bir yapının molozları arasında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri ortaya çıkarıldı.

Bulgunun bulunduğu bağlam ve korunma biçimi:

Kazı ekibinin verdiği bilgiye göre pati izleri, yangın geçirip yıkılan bir yapının molozları arasında yer alan kerpiç yüzey üzerinde korunmuş durumda bulundu. Uzun yıllar boyunca molozların altında kalan kerpiç üzerindeki izler, dönemin günlük yaşamına ait küçük ama değerli bir anı günümüze taşıyor. Kazı yetkilileri, 'Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu' ifadelerini kullandı.

Tavşanlı Höyük'ün tarihsel önemi:

Tavşanlı Höyük, Batı Anadolu'nun Tunç Çağı'ndaki önemli yerleşimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Höyükte yapılan mimari incelemeler ve arkeolojik keşifler, bölgedeki toplulukların yapılaşma biçimleri, yangın ve yıkım döngüleri ile gündelik yaşam pratikleri hakkında ayrıntılı veriler sağlıyor. Bu tür izler, sadece yapıların teknik özelliklerini değil; aynı zamanda insanlarla çevrelerindeki hayvanların ilişkisini de aydınlatıyor.

Kazıların sürdüğü ilçede bulunan vatandaşlar da buluntuya ilgi gösterdi. Tavşanlılı Tuna İşleyen, Hasan Ramazan ve Ahmet Özdemir gibi isimler, yaklaşık 4 bin yıllık pati izinin ilçenin köklü geçmişine dair somut bir kanıt sunduğunu ve yeni buluntuların ortaya çıkmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Arkeolojik ekipler, höyükteki çalışmaları sürdürerek benzer iz ve buluntuların ayrıntılı belgelendirilmesi ve korunması için adımlar atıyor. Bu bulgu, Tunç Çağı'ndan günümüze ulaşan gündelik hayat kayıtlarına bir örnek olarak değerlendiriliyor ve bölgenin arkeolojik önemini tekrar vurguluyor.

TAVŞANLI'DA 4 BİN YIL ÖNCEKİ GÜNDELİK YAŞAMDAN İZLER ORTAYA ÇIKTI