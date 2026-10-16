Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Kütahya veli buluşmaları Tavşanlı'da

Tavşanlı ilçesinde düzenlenen "Kütahya Veli Buluşmaları" kapsamında Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim gören öğrencilerin velileriyle bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan konular:

Program, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi ve etkinliğe ilçe millî eğitim yöneticileri, okul idarecileri ve çok sayıda veli katıldı. Toplantıda eğitimde aile ve okul iş birliğinin kritik önemi üzerinde duruldu.

Buluşmada konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve ahlaki gelişiminde ailelerin üstlendiği rolün hayati olduğunu belirtti. Yılmaz, "Çocuklarımızın millî ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinde okul ile aile arasındaki güçlü iletişim temel faktördür. Ailelerimizle el ele vererek evlatlarımızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz" diyerek ortak sorumluluğu vurguladı.

Velilerin katılımı ve geri bildirim:

Toplantı, velilerin görüş, talep ve değerlendirmelerini doğrudan iletme fırsatı bulduğu bir platform sağladı. Bu iletişim, eğitim süreçlerinde iş birliğini artırmak ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine ortak katkı sunmak amacıyla verimli bir atmosferde tamamlandı.

KÜTAHYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ, TAVŞANLI'DA VELİLERLE BULUŞTU