Kardeşlikle inşa edilecek güçlü Türkiye hedefi

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada yürütülen Barış ve Kardeşlik Süreci ile hedeflenen adımları değerlendirdi. Fırat, sürecin güvenlik tedbirlerinin ötesinde toplumsal huzur, milli birlik ve gelecek kuşakların istikbali bakımından taşıdığı tarihi sorumluluğa dikkat çekti.

sürecin kapsamı ve önemi:

Fırat, konuşmasında Türkiye'nin yarım asrı aşkın süredir terör nedeniyle ağır kayıplar verdiğini hatırlattı. Terörün yalnızca can kayıpları ve ekonomik zararlar yaratmadığını, birçok ailenin ocağının söndüğünü ve her kaybın gerisinde yarım kalmış hayatlar bulunduğunu belirtti. Bu nedenle yürütülen çalışmanın, güvenlik odaklı bir operasyonun ötesinde, insan hayatını ve toplumsal dokuyu yeniden inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Milletvekili Fırat, Türkiye'nin çokkültürlü yapısına değinerek "bizler bin yıldır aynı coğrafyada kader birliği yapmış büyük bir milletiz" ifadesiyle birlik ve aidiyet duygusunun önemini öne çıkardı. Farklı dil, inanç ve geleneklerin bir arada yaşadığı bu coğrafyada ortak tarih ve medeniyet bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

hedefler ve beklenen kazanımlar:

Konuşmasında sürecin somut hedeflerini de sıralayan Fırat, "Bu süreçte temel hedefimiz açıktır: Silahların tamamen devreden çıkarılması, örgütsel varlığa son verilmesi, şiddetin ülkemizin gündeminden kalıcı olarak silinmesi" dedi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin, şehit ve gazilerin anısını yok saymak değil; aksine onların uğruna mücadele ettikleri huzurlu ve güvenli Türkiye'yi gelecek kuşaklara bırakmak anlamına geldiğini ifade etti.

Fırat, terörün sona ermesinin ekonomik yatırım ortamını iyileştireceğini, toplumsal barışın sağlanmasının eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye pek çok alanda yeni imkânlar yaratacağını kaydetti. Çatışmasız bir ortamın adil, demokratik ve çoğulcu bir anayasa tartışmasına da zemin hazırlayacağını belirtti.

Devletin meşru gücünün, vatandaşlar arasında tesis ettiği güven ve aidiyet duygusuyla ölçüldüğünü söyleyen Fırat, milli birlik ve beraberlik temelinde atılacak adımların bu güveni kalıcı kılacağını dile getirdi. Konuşmasında ayrıca şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin fedakârlıkları ile ailelerin hassasiyetlerinin sürecin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Fırat sözlerini, birlik ve kardeşlik esasına dayanan ortak geleceğe vurgu yaparak sürdürdü. Ortak payda olarak kardeşlik, ortak hedef olarak huzur ve güven içinde yükselen büyük ve güçlü bir Türkiye'ye ulaşma iradesinin altını çizdi.

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ABDURRAHİM FIRAT, TBMM GENEL KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN YALNIZCA BİR GÜVENLİK MESELESİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, SÜRECİN TOPLUMSAL HUZUR, MİLLİ BİRLİK VE GELECEK NESİLLERİN İSTİKBALİ AÇISINDAN TARİHİ BİR SORUMLULUK OLDUĞUNU VURGULADI.