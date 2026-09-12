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TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi

TCG Savarona eğitim gemisi, liman ziyaretleri kapsamında 12-27 Eylül'de İstanbul'da; bugün Dolmabahçe açıklarına demirleyerek vatandaşların ilgisini çekti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi

TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi:

TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında bugün Dolmabahçe açıklarına demirledi. Geminin kentteki programı 12-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde duyurulmuştu ve demirleme kısa sürede ilgi gördü.

ziyaret takvimi ve duraklar:

Açıklamaya göre TCG Savarona, liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de ise Moda/Fenerbahçe demir yerinde olacak. Program, geminin İstanbul rotasını ve planlanan duraklarını net olarak sıralıyor.

vatandaşın ilgisi ve gözlemler:

Bugünkü demirleme, sahil ve çevredeki noktalar tarafından yoğun şekilde izlendi; vatandaşlar gemiyi fotoğrafladı ve kıyıdan takip etti. Açıklamada belirtilen tarihlere göre gemi, programındaki duraklarda ziyaretlere açık olacak.

TCG SAVARONA EĞİTİM GEMİSİ, İSTANBUL’DAKİ LİMAN ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLMABAHÇE AÇIKLARINA...

TCG SAVARONA EĞİTİM GEMİSİ, İSTANBUL’DAKİ LİMAN ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLMABAHÇE AÇIKLARINA DEMİRLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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