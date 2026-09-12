TCG Savarona İstanbul açıklarında demirledi:
TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında bugün Dolmabahçe açıklarına demirledi. Geminin kentteki programı 12-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde duyurulmuştu ve demirleme kısa sürede ilgi gördü.
ziyaret takvimi ve duraklar:
Açıklamaya göre TCG Savarona, liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de ise Moda/Fenerbahçe demir yerinde olacak. Program, geminin İstanbul rotasını ve planlanan duraklarını net olarak sıralıyor.
vatandaşın ilgisi ve gözlemler:
Bugünkü demirleme, sahil ve çevredeki noktalar tarafından yoğun şekilde izlendi; vatandaşlar gemiyi fotoğrafladı ve kıyıdan takip etti. Açıklamada belirtilen tarihlere göre gemi, programındaki duraklarda ziyaretlere açık olacak.
TCG SAVARONA EĞİTİM GEMİSİ, İSTANBUL’DAKİ LİMAN ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLMABAHÇE AÇIKLARINA DEMİRLEDİ.
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