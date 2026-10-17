Tedavi için gelenlere ev konforu: Mersin refakatçi evi 6 bin 500 kişiyi ağırladı

Refakatçi evi 2021'den bu yana hizmet veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021'de açılan refakatçi evi, tedavi için kent merkezine gelenlere ücretsiz konaklama ve destek sağlıyor. Merkezin açıldığı günden bu yana 6 bin 500 hasta ve yakını burada misafir edildi. Konaklamaya ek olarak yemek, hastaneye ulaşım ve psikososyal destek hizmetleri de ücretsiz sunuluyor.

Sunulan hizmetler:

Merkez, merkeze uzak ilçelerden gelen ve kamu veya üniversite hastanelerinde tedavi gören vatandaşların barınma ihtiyacını karşılıyor. Uzun süreli tedavi görenlerin masraflarını azaltmayı hedefleyen tesiste misafirlere kendilerine ait odalar tahsis ediliyor. Odalarda televizyon, internet ve buzdolabı bulunuyor; temizlik düzenli yapılıyor ve sabah kahvaltısı ile akşam yemeği veriliyor. Hastanelere ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor ve ihtiyaç duyanlara psikososyal destek sunuluyor.

Dila Erdem, merkezin sunduğu olanakları şöyle anlattı: "Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik sosyal destek hizmetimiz ve servis hizmetimiz ile misafirlerimiz burada istekleri gibi kalabiliyorlar. Bir ev ortamı sunmaya çalışıyoruz. Odalarda televizyon, internet ve buzdolabı bulunuyor. Kesinlikle oda birleştirme yapmıyoruz. Her misafirimizin kendine ait odası oluyor. Buraya misafirlerimiz geldikleri zaman rahat, güvenli ve sıcak bir ortamda kalabiliyorlar"

Başvuru ve konaklama süresi:

Refakatçi evinden yararlanacaklar için süre ve başvuru koşulları belirlenmiş durumda. Kamu ve üniversite hastanelerinde onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarına 45 gün, ayakta veya yatarak tedavi görenlere ise 30 gün ücretsiz konaklama hakkı tanınıyor. Onkoloji hastalarının tedavi süresinin uzaması halinde konaklama süreleri de uzatılabiliyor. Başvurular Alo 185 Teksin hattı üzerinden yapılıyor.

Başvuru sırasında istenen belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ikametgâh belgesi ve hastane evrakı yer alıyor. Erdem, refakatçi kuralını şu sözlerle özetledi: "Hastamız 18 yaşının altındaysa 2 refakatçi, 18 yaşının üzerindeyse 1 refakatçi eşlik edebiliyor. Refakatçi evine başvurmak isteyen vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ikametgâh belgesi ve hastane evrakı ile giriş yapabiliyorlar"

Tedavi sürecinin hasta ve yakınları için fiziksel ve psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu vurgulayan Erdem, merkezin önceki dönemde bazı vatandaşların hastane bahçeleri veya araçlarında kalmak zorunda kaldığını hatırlattı. Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalık süreci gerçekten stresli bir süreç ve buraya geldikleri zaman hastalarımız ve refakatçilerimiz, hastanenin yorgunluğuyla beraber geliyorlar. ‘Nerede kalacağız, nasıl bir ekonomik güce sahip olacağız, biz bu ekonomiyi nasıl karşılayacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, hastaneye nasıl gidip geleceğiz?’ gibi birçok endişeleri oluyor. Maddi açıdan onları rahatlatmaya çalışıyoruz. En azından kalacak yer, beslenme ve araç için ücret ödemiyorlar. Onların bu süreci en sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz"

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2021 YILINDA HİZMETE AÇILAN REFAKATÇİ EVİ, TEDAVİ İÇİN KENT MERKEZİNE GELEN HASTA VE YAKINLARINA ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI SUNUYOR.