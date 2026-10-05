Tekebaşı'nda yağış sonrası hızla onarılan halı saha yeniden hizmette

Tekebaşı'nda halı saha yenilendi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde yoğun yağışlar sonucu zarar gören halı sahada yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ani yağışların ardından harekete geçen HBB ekipleri, tesiste kapsamlı bir müdahale planı uyguladı.

çalışmanın kapsamı ve yapılan müdahaleler:

Ekipler, öncelikle sahada oluşan hasarın boyutunu tespit ederek saha zemini ve tesisin diğer bölümlerinde onarım ve bakım çalışmaları yaptı. Yapılan işlemler arasında zemin düzenlemesi, yüzey yenileme ve gerekli altyapı kontrolleri yer aldı; tüm çalışmalar saha kullanımına uygun şekilde tamamlandı.

kentin bakım ve onarım politikası:

HBB yetkilileri, kent genelinde yeni projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra mevcut yapıların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Tekebaşı halı sahasının hızlı müdahale ile tekrar hizmete açılması, yerel hizmetlerin sürekliliğini gösteren bir adım olarak değerlendirildi.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Tekebaşı Mahallesi'ndeki halı saha yeniden kullanıma hazır hale getirildi ve bölge halkının spor faaliyetleri için erişimine açıldı.

SAMANDAĞ İLÇESİ TEKEBAŞI MAHALLESİ’NDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE ZARAR GÖREN HALI SAHADA HBB EKİPLERİ TARAFINDAN YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.