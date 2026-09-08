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Tekirdağ'da gizleme yöntemleri deşifre oldu: uyuşturucu cips ve ıslak mendilde bulundu

Tekirdağ’da iki haftalık operasyonlarda 182 kişi hakkında işlem yapıldı; 19'u tutuklandı, uyuşturucular cips ve ıslak mendil paketlerine gizlenmiş olarak ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da gizleme yöntemleri deşifre oldu: uyuşturucu cips ve ıslak mendilde bulundu

Tekirdağ'da iki haftalık operasyon bilançosu:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki haftada 11 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, toplam 158 ayrı olay kayda geçti. Bu operasyonlar kapsamında 182 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; şüpheliler arasında 32'si uyuşturucu madde satıcısı olarak tespit edildi.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Operasyonlarda 978 gram çeşitli uyuşturucu madde, 100 gram A-M kimyasal maddesi, 14 bin 466 sentetik ecza hapı ve 734 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal ele geçirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 201 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

gizleme yöntemleri ve soruşturmanın gidişatı:

Adres aramalarında, uyuşturucunun piyasaya sürülmeden önce farklı taktiklerle saklandığı belirlendi; maddelerin özellikle cips paketleri ile ıslak mendil paketlerinin içine gizlendiği tespit edildi. Emniyet, şüphelilerin bu tür yöntemlerle dağıtım ağı kurmaya çalıştığını bildiriyor.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü, gençleri korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Şüpheli ihbarları için başvurulabilecek hatlar Emniyet tarafından şu şekilde açıklandı: 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0552 155 59 59 WhatsApp İhbar Hattı.

POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAZI ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ...

POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAZI ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN PARANIN CİPS PAKETLERİ İLE ISLAK MENDİL PAKETLERİNİN İÇERİSİNE GİZLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ. ŞÜPHELİLERİN UYUŞTURUCUYU FARKLI YÖNTEMLERLE GİZLEYEREK PİYASAYA SÜRMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ. UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN İŞLEM YAPILAN ŞÜPHELİLERDEN 19’U TUTUKLANIRKEN, 5’İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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