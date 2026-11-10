Tekirdağ'da hayvan sağlığında saha odaklı yeni dönem planlaması

yıl sonu değerlendirmesi:

Tekirdağ'da hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Kurum bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin katıldığı toplantıda, yıl boyunca sahada yürütülen koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin kapsamlı bir özeti sunuldu.

sahada tespit edilen öncelikler:

Toplantıda öncelikle aşılama kampanyalarının yaygınlaştırılması, mevcut hastalık kontrol ve eradikasyon faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ele alındı. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda uygulama sırasında yaşanan lojistik ve koordinasyon sorunları, özellikle ilçelerdeki saha ekiplerinin karşılaştığı zorluklar ayrıntılı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, bildirim ve raporlama süreçlerinin güçlendirilmesi, soğuk zincir ve malzeme temini gibi uygulamaya yönelik eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler paylaştı.

gelecek dönem stratejileri ve üretici destekleri:

Toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme yönelik stratejik planlamalar, bakanlık talimatlarının uygulamaya aktarılması ve üreticilere yönelik destek projeleri masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde, saha odaklı yaklaşımların ve eğitim destekli hizmetlerin hastalıklarla mücadelede etkisini artıracağı vurgulandı. Katılımcılar, hayvan sağlığının korunmasının hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için temel olduğunu belirterek, veterinerlik hizmetlerinin üreticilere yönelik erişilebilirliğinin ve hastalıklarla etkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

TEKİRDAĞ’DA HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.