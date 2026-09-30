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Tekirdağ’da 'kestane karası' fırtınası tekneleri limanda bekletti

Tekirdağ’da balıkçıların 'kestane karası' dediği fırtına nedeniyle tekneler liman ve barınaklarda bekliyor; ağ ve ekipman bakımı sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ’da 'kestane karası' fırtınası tekneleri limanda bekletti

Tekirdağ’da 'kestane karası' denizde seyrü seferi kısıtladı

Tekirdağ’da balıkçıların 'kestane karası' olarak adlandırdığı fırtına, denizdeki olumsuz şartlar nedeniyle birçok teknenin denize açılamamasına yol açtı. Güvenlik gerekçesiyle balıkçılar teknelerini liman ve barınaklarda bekletiyor.

Liman ve barınaklarda bekleyiş:

Şiddetli rüzgar nedeniyle tekneler liman ve barınaklarda demirli halde bekletiliyor. Balıkçılar, denize açılmanın risk taşıması sebebiyle seferlerini erteledi ve teknelerde beklemeyi tercih ediyor.

Ağ ve ekipman bakımı sürüyor:

Denize açılamayan balıkçılar, zamanı değerlendirmek için ağ, halat ve diğer av ekipmanlarının bakım ve onarımını yapıyor. Bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam ediliyor. Meteorolojik bilgiler doğrultusunda 'kestane karası' fırtınasının yarına kadar etkili olması beklendiği bildirildi.

&#039;KESTANE KARASI&#039; FIRTINASI, DENİZDEKİ OLUMSUZ ŞARTLAR NEDENİYLE BALIKÇI TEKNELERİNİN DENİZE...

'KESTANE KARASI' FIRTINASI, DENİZDEKİ OLUMSUZ ŞARTLAR NEDENİYLE BALIKÇI TEKNELERİNİN DENİZE AÇILMASINI ENGELLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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