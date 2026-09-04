Tekirdağ’da palamut bolluğu mutfaklara yansıdı: tanesi 75 liraya kadar düştü

Palamut sezonu ve pazar hareketliliği:

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılmaya başladı. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda gün boyunca tezgahlarda yer alan palamut, akşam saatlerinde fiyatların düşmesiyle dikkat çekti. Tezgah fiyatı akşam saatlerinde tanesi 75 liraye kadar geriledi ve uygun fiyat, alıcıların ilgisini artırdı.

Vatandaşın tepkisi:

Fiyatların düşmesi özellikle dar gelirli ailelerin balığa ulaşmasını kolaylaştırdı. Pazarda akşam saatlerinde yoğunluk yaşanırken vatandaşlar, uygun fiyattan palamut alabilmek için tezgahlara yöneldi. Satın alma eğilimindeki artış, palamutun sofralara daha sık girmesine yol açtı ve bölge halkı balık tüketiminde artış beklentisi taşıyor.

Esnafın değerlendirmesi ve beklentisi:

Balıkçı Tahsin Çarpan, denizlerde bu yıl bolluk olduğunu vurgulayarak, fiyatların bunun sonucu düştüğünü söyledi. Çarpan, "Palamutta bu sene bolluk var. Bütün balıklarda bolluk var. Balık bu sene ucuz. Palamut şu an 75 lira. Talep çok iyi, vatandaş bol bol balık yesin. Tekirdağ bu sene balığa doyacak. Tanesi 75 lira oldu" ifadelerini kullandı.

Esnaf, sezon ilerledikçe denizlerdeki bolluğun devam etmesi halinde fiyatların daha da uygun seviyelere çekilebileceğini belirtiyor. Şimdilik Perşembe Pazarı’ndaki hareketlilik hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürüyor.

AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE DENİZLERDE PALAMUT BOLLUĞU YAŞANIRKEN, TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE PALAMUTUN TANESİ 75 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ. KENTTE KURULAN PERŞEMBE PAZARI’NDA AKŞAM SAATLERİNDE FİYATI DÜŞEN PALAMUDA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.