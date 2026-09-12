Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.853,08 -0,39%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,42 -2,98%
--°

Akçalı'ya 4 derslikli anaokulu: Arsuz'ta okul öncesi altyapısı güçleniyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne hazırlanıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 01:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akçalı'ya 4 derslikli anaokulu: Arsuz'ta okul öncesi altyapısı güçleniyor

Arsuz'da yeni anaokulu eğitim yılına hazırlanıyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabulüne hazırlanıyor. Yapının son durumu ve yılbaşı hazırlıkları yerinde incelendi.

Denetim ve hazırlıklar:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, inceleme sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve okul idaresinden okulun mevcut durumu ile eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. İncelemeler, Akçalı Mahallesi’ndeki binanın eğitim-öğretime hazır hale getirilmesine odaklandı.

İlçe eğitim altyapısına katkı:

4 derslikli anaokulunun hizmete girmesiyle ilçenin okul öncesi eğitim altyapısına katkı sağlanması hedefleniyor. Yerel yetkililer, yeni binanın planlandığı gibi 2026-2027 döneminde öğrencileri kabul etmesi için son hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, AKÇALI MAHALLESİ’NDEKİ SOROPTİMİST ANAOKULU’NDA İNCELEMELERDE...

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, AKÇALI MAHALLESİ’NDEKİ SOROPTİMİST ANAOKULU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'dan Glasgow'a: DPÜ uluslararası eğitim sahnesinde yerini güçlendirdi
images

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi...
images

Okul çevrelerinde 'sıfır tolerans' çağrısı: Muğla valisi ilçelerle güvenlik hazı...
images

YÖK: akademisyenlerin dijital paylaşımlarıyla ilgili kurulumuzun yeni düzenlemes...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da mezarlık önünde motosiklet elektrık direğine çarptı, çift ağır yaralandı

Tatilden dönen acı haber: Of'te rahatsızlanan Sait Velioğlu Körfez'de toprağa verildi

Sinop'ta dönüşüm hedefi: 70 milyar liralık kamu yatırımı ve dört öncelikli yatırım alanı

Tekirdağ'da yaşayan ailenin acı haberi: Ziyar Koparan Yüksekova'ya uğurlanıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı