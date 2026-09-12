Akçalı'ya 4 derslikli anaokulu: Arsuz'ta okul öncesi altyapısı güçleniyor

Arsuz'da yeni anaokulu eğitim yılına hazırlanıyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan 4 derslikli anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabulüne hazırlanıyor. Yapının son durumu ve yılbaşı hazırlıkları yerinde incelendi.

Denetim ve hazırlıklar:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, inceleme sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve okul idaresinden okulun mevcut durumu ile eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. İncelemeler, Akçalı Mahallesi’ndeki binanın eğitim-öğretime hazır hale getirilmesine odaklandı.

İlçe eğitim altyapısına katkı:

4 derslikli anaokulunun hizmete girmesiyle ilçenin okul öncesi eğitim altyapısına katkı sağlanması hedefleniyor. Yerel yetkililer, yeni binanın planlandığı gibi 2026-2027 döneminde öğrencileri kabul etmesi için son hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, AKÇALI MAHALLESİ’NDEKİ SOROPTİMİST ANAOKULU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.