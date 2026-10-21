Tekman’da muhtarlar dayanışma ve iş birliği çağrısı yaptı

Tören ve katılımcılar:

Erzurum'un Tekman ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir tören düzenlendi. Programa mahalle muhtarları ve ilgili daire amirleri katıldı. Tekman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer Atatürk büstüne çelenk sundu; ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrasında Sarıer ve beraberindeki heyet, Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'u makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Sarıer'den dayanışma vurgusu:

Derneğin düzenlediği etkinliklerin bir bölümü Tekman Kıl Çadır'da verilen yemek ile devam etti. Programa, daire amirlerinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, MHP İlçe Başkanı Galip Doğan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Çetin Doğan da katıldı.

Program öncesinde konuşan Mehmet Sarıer, derneğin öncelikli hedeflerinin muhtarlar arasında dayanışmayı güçlendirmek, köylerin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek, üretimi artırmak ve göçü azaltmak olduğunu ifade etti. Sarıer, muhtarların ortak çalışma ve koordinasyon ile yerel sorunlara daha hızlı çözüm üretebileceğini vurguladı.

Kaymakam Demirkol'un mesajı:

Kaymakam Hüseyin Demirkol, muhtarlık müessesesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir köprüdür" diye konuştu. Demirkol, muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlara iletmede üstlendikleri rolün önemine dikkat çekti.

Demirkol, Tekman'ın zorlu coğrafi koşullarında özveriyle çalışan muhtarların takdiri hak ettiğini söyleyerek, kaymakamlık olarak muhtarlarla iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmasında ilçenin geçmişte terör olaylarından zarar gördüğüne işaret eden Demirkol, "Artık o sıkıntılar bitti, tehditler bitti. Bundan sonra hep beraber, kardeşçe ve birlik içinde ilçemizin kalkınmasına önem gösterelim." sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

Program, Kaymakam Demirkol'un tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlaması ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmesiyle sona erdi.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ.