Erdemir, TEKNOFEST Güneydoğu'da çeliğin geleceğini gösterdi

Erdemir TEKNOFEST Güneydoğu sahnesinde üretim yolculuğunu anlattı

30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'da OYAK Maden Metalürji şirketleri bünyesindeki Erdemir, Türkiye'nin stratejik projeleri için geliştirdiği yüksek nitelikli çelikleri ve üretim kabiliyetini ziyaretçilerle buluşturdu.

çeliğin yolculuğunu deneyimleyen ziyaretçiler:

Festivalde öne çıkan ürünlerden biri, Türkiye'nin ilk yerli ve millî uçak gemisi MUGEM için planlanan ve Erdemir tarafından üretilmesi hedeflenen yaklaşık 40 bin ton gemi sacıydı. Erdemir tarafından Şanlıurfa standında tanıtılan EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Standın merkezinde yer alan 2. Yüksek Fırın Zübeyde maketi ve sanal gerçeklik uygulaması, peletten çeliğe dönüşüm sürecini görsel ve interaktif biçimde aktardı. "Malzemenin Yolculuğu" deneyim alanı özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

gençler için ileri malzemeler yarışmasının lansmanı:

TEKNOFEST kapsamında lansmanı yapılan Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması, akademi ile sanayiyi bir araya getirerek gençlerin geliştireceği çok fonksiyonlu ileri malzemelere odaklanacak. Yarışmada katılımcılar çelik başta olmak üzere metal, kompozit ve seramik esaslı malzemeler üzerinde çalışacak; prototip üretimi ve test süreçlerini tamamlayacak.

Organizatörler, yarışma başvurularının kasım ayında başlayacağını belirterek gençlerin bilimsel bilgi ve yenilikçi fikirlerini geleceğin teknolojilerine dönüştürmelerini hedeflediklerini açıkladı.

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan, festivalin bölgedeki çocukların ve gençlerin mühendislik, sanayi ve teknolojiyle buluşması açısından önemine vurgu yaptı. Doğan, TEKNOFEST'in gençlerde teknolojiyi geliştirme ve üretme iradesini güçlendirdiğini, VR uygulamasına gösterilen yoğun ilginin üretime duyulan merakı ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca Erdemir'in savunma sanayii ve Türk sanayisinin kritik projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli çelikleri yerli imkanlarla üretme gayretinde olduğunu ve MUGEM gibi millî projelere mühendislik birikimiyle katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Doğan, lansmanı yapılan yarışma ile akademinin bilimsel birikimini sanayinin üretim deneyimiyle buluşturacaklarını; gençlerin yenilikçi fikirlerini prototipe dönüştürme ve test etme süreçlerinde destek verileceğini belirterek gençleri yarışmaya davet etti. Erdemir, OYAK grup şirketleriyle birlikte TEKNOFEST Güneydoğu'da yer almaktan memnuniyet duyduklarını ve sonraki organizasyonlarda da üretim gücünü sergilemeye devam edeceklerini açıkladı.

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