Kumçatı'da yüzde 92 kayıp-kaçağı hedefleyen 110 milyon TL'lik şebeke dönüşümü

Kayıp-kaçağın maliyeti ve yatırım ihtiyacı

Dicle Elektrik, Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yıllardır süren yüksek kayıp-kaçak oranına karşı kapsamlı bir altyapı dönüşümü planladı. Belde genelinde kayıp-kaçak oranı yüzde 92 seviyesine ulaşmış durumda; yıllık tüketim yaklaşık 30 milyon kWh ve son üç yılda ekonomik kayıp 500 milyon TL'yi geçti. Bu tablo, hem bölgedeki şebeke kalitesini zayıflatıyor hem de ülke ekonomisi üzerinde doğrudan maliyet oluşturuyor.

Yatırımın kapsamı:

Şirketin 2026 hedefli projesi 110 milyon TL tutarında planlandı. Proje; Kumçatı'daki 17 trafo bölgesi ile 1.814 aboneye hizmet veren şebekenin modernize edilmesini, sayaçların mesken dışına taşınmasını, LED'li aydınlatma altyapısının kurulmasını ve enerji nakil hatlarının yenilenmesini içeriyor. Amaç, kontrolsüz tüketimin önüne geçmek, kayıp-kaçağı düşürmek ve tüketicilere daha güvenli, kaliteli enerji sağlamak olarak belirtildi.

Güvenlik ve saha çalışmaları:

Yatırım ve denetim faaliyetleri Şırnak Valiliği koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma birimlerinin desteğiyle yürütülüyor. Bu iş birliği sayesinde bazı bölgelerde kayıp-kaçak oranlarında düşüş sağlandığı ancak Kumçatı'daki çalışmaların zaman zaman sahadaki fiili müdahaleler nedeniyle kesintiye uğradığı vurgulandı. Çalışmalar sırasında güvenlik riskleri nedeniyle 11 Eylül günü saat 14.30 itibarıyla beldede enerji kesintisine gidildi.

Kamu hizmetlerine tedbir:

Dicle Elektrik, yatırım çalışmaları sırasında temel kamu hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldı. Şirket, okul, sağlık kuruluşları ve kamu güvenlik birimlerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye 20 jeneratör sevk etti. Bu adım, saha güvenliği sağlanana dek kritik hizmetlerin devamını hedefliyor.

Şirket yetkilileri, Kumçatı’daki dönüşüm yatırımının tamamlanmasının hem bölge halkı hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtiyor. Ancak projenin etkili ve kalıcı sonuçlar vermesi için saha güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması gerektiği de tekrar ediliyor. Dicle Elektrik, hazırlanan program doğrultusunda yatırımı güvenli koşullarda en kısa sürede tamamlayarak bölgeyi modern ve sürdürülebilir bir elektrik altyapısına kavuşturmayı amaçlıyor.

DİCLE ELEKTRİK