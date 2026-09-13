Sanko, TEKNOFEST 2026'da insanlık yararına teknoloji projelerini şekillendiriyor

Sanko ve TEKNOFEST iş birliği: amaç ve kapsam

SANKO Holding, ana paydaşlarından biri olduğu TEKNOFEST 2026 kapsamında yürüttüğü İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile toplumun ihtiyacına dönük, uygulanabilir teknoloji projelerinin geliştirilmesini destekliyor. Programın temel öncelikleri; yararlılık, toplumsal fayda ve yaşamı kolaylaştırma olarak belirlendi.

Yarışma, özellikle öğrencilere yönelik bir teşvik mekanizması sunuyor: gençlerin bilim ve teknoloji alanında yenilikçi fikirler üretmesi, bu fikirleri teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına dönüştürmesi hedefleniyor. Organizasyonun amaçları arasında katılımcıların kişisel gelişimini desteklemek, toplumsal duyarlılık kazandırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak da yer alıyor.

yarışmanın hedefleri ve öncelikleri:

Yarışma, insan hayatını doğrudan etkileyen alanlarda uygulanabilir çözümler üretmeyi amaçlıyor. Değerlendirmede projelerin yararlılık, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kriterleri ön planda olacak. Ayrıca yarışma, öğrencilerin teknoloji okuryazarlığını artırmayı ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı amaçlayan TEKNOFEST vizyonunu destekliyor.

takvim, mekan ve finalist bilgileri:

Ön değerlendirmeler sonucunda finale kalan takımlar, geliştirdikleri projeleri 16-18 Eylül 2026 tarihlerinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde jüriye sunacak. Kazanan ekipler ise 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek ödül töreninde, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanında ödüllerini alacaklar.

Ortaokul seviyesinde düzenlenen kategoriler arasında Astronomi ve Uzay Teknolojileri, Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık, Eğitim Teknolojileri ve Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri bulunuyor. Bu alt kategorilerde toplam 189 bin 701 takım başvuru yaparken, 101 takım finale kaldı.

sanko'nın rolü ve beklentiler

SANKO Holding, TEKNOFEST'in bu yıl yedinci kez ana paydaşları arasında yer almasının ardından yarışmanın yürütücülüğünü üstlenerek gençlerin yeteneklerini yönlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, yarışma vasıtasıyla toplum genelinde bilim ve teknoloji farkındalığını artırmayı ve Türkiye'nin bilimsel insan kaynağının güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması hem öğrencilere proje geliştirme fırsatı sunuyor hem de yerel ve ulusal ölçekte sürdürülebilir çözümler üretmeye yönelik bir platform oluşturuyor. SANKO Holdingin yürütücülüğündeki bu adım, TEKNOFEST vizyonuyla uyumlu şekilde geleceğin teknolojilerini üretmeye odaklanan gençleri desteklemeye devam ediyor.

SANKO HOLDİNG, TEKNOFEST 2026’DA İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI’NIN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYOR