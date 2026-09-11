Teknosab'la yeni döneme hazırlanan mobilya kobi'leri için stratejik adım

BTSO'dan mobilya sektörüne yön veren KOBİ OSB vizyonu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mobilya sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Burkay, toplantıda TEKNOSAB ekosistemi içinde planlanan KOBİ OSB projesinin, üretim ve ticaret yapısını daha rekabetçi hale getireceğini vurguladı.

TEKNOSAB ekosistemi ve KOBİ OSB'nin hedefleri:

Burkay, 2022’den Şubat 2026’ya kadar yürütülen çalışmalar sonucunda TEKNOSAB’daki genişleme alanının Bakanlık desteğiyle elde edildiğini belirterek, projenin yalnızca fabrika arazisi sunmakla kalmayacağını; üretim, ticaret, lojistik ve yaşam alanlarının entegre olacağı yeni bir ekonomik alan inşa edileceğini söyledi. Özellikle ruhsatsız ve sıkışık alanlarda üretim yapan firmaların buraya taşınmasının hedeflendiği, teslimlerin 2027 sonundan itibaren başlamasıyla Bursa’nın üretim altyapısının düzenli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı aktarıldı.

Ortak hareketle ölçek sorununa çözüm:

BTSO Başkanı, KOBİ’lerin en temel sorununun ölçek eksikliği olduğuna dikkat çekti ve ortak satın alma, ortak stok ile kapasite kullanım modelleriyle firmaların üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade etti. Burkay, BTSO KOBİ Diyalog platformunun sorunları sadece dinlemekle kalmayıp ortak çözümler üreten bir mekanizma olarak yapılandırıldığını belirtti ve KOBİ’lerin ortak akılla kurumsal bir sisteme dahil edilmesinin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Buluşmada sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla; üretim alanı ihtiyaçları, lojistik çözümler, yeni pazar arayışları ve mevzuat kaynaklı sıkıntılar gibi başlıklar ele alındı. BTSO Meclis Üyesi Muzaffer Loyan da görev süresi boyunca sektörün yeni pazarlara erişimi ve sorunların çözümüne yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Loyan, TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgeleri ve Bursa Evlilik Fuarı gibi girişimlerle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa'nın makro projeleriyle entegre dönüşüm:

Program kapsamında ayrıca kentin üretim ve ticaret altyapısını dönüştüren makro projeler tanıtıldı. Burkay, GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) projesinin Bursa vizyonunu uluslararası ölçeğe taşıdığını, Uludağ’da kurulan Bursa Business School’un ise yapay zekâ, dijitalleşme ve yeni iş modelleri alanlarında iş dünyasının dönüşümünü yönetmede kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Bu projelerin TEKNOSAB ve KOBİ OSB ile birlikte kent ekonomisinde bütünleşik bir dönüşüm sağlayacağı belirtildi.

Toplantı, sektör temsilcileri ile BTSO arasında devam eden iş birliğinin yeni projeler ve ortak uygulamalarla sürdürülmesi kararıyla son buldu.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, MERİNOS ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE MOBİLYA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, TEKNOSAB EKOSİSTEMİ İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLEN KOBİ OSB PROJESİNİN ÜRETİM VE TİCARETİ ÇOK DAHA REKABETÇİ BİR YAPIYA TAŞIYACAĞINI VURGULADI.