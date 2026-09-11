Trakya tarlalarında ayçiçeği sezonu kapanırken verim beklentileri yükseliyor

Trakya tarlalarında ayçiçeği sezonu kapanırken verim artışı dikkat çekiyor:

Trakya'nın önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadı sona yaklaşırken üreticiler genel olarak verimden memnun olduklarını aktardı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, hasadın yaklaşık bir aydır sürdüğünü ve erken ekim yapılan alanlarda işin tamamlandığını söyledi.

hasadın bölgesel görünümü:

Şen, iklim ve toprak farklılıklarının verimi belirlediğini vurgulayarak kıraç ve bayır arazilerde verimin 150-200 kilogram, taban arazilerde ise 300 kilogram düzeyine ulaşabildiğini kaydetti. Şen ayrıca son yıllarda yağış alan bölgelerde verimlerin genel olarak bu seviyelerde gerçekleştiğini, Trakya'da buğday, arpa, ayçiçeği, mısır ve çeltik ile birlikte kanola ekiminin de yaygınlaştığını aktardı.

Hasan Şen kendi ekimiyle ilgili olarak "21 Nisan'da ekim yaptım ve hasadımı tamamladım" bilgisini paylaştı; ekim zamanlamasındaki farkların verimde belirleyici olduğunu söyledi.

üreticilerin değerlendirmesi ve gelecek beklentileri:

Ayçiçeği üreticisi Mustafa Yeşiloğlu bölgelere göre verim farklılıkları olduğunu belirterek kendi alanlarında yaklaşık 150-170 kilogram verim elde ettiklerini söyledi. Yeşiloğlu, üreticinin yeni sezon planlarını yaparken ürün fiyatlarının, gübre, tohum ve mazot gibi artan girdi maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşiloğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Toprak yapımız verimli ama yağış tutan yerler, daha iyi verim aldı ve yağ oranlarımız daha iyi oldu. Zaten çiftçi olarak elimizden gelen işin en iyisini yapmaya uğraşıyoruz. Üreticilerimiz, zamanında müdahale, zamanında ekim, zamanında hasat kontrolleri, her şeyleri dört dörtlük yaptı."

Bir başka üretici Nurettin Küçükyılmaz ise yılın ilk aylarındaki yağışlar ve uygun iklim koşullarının verimlere olumlu yansıdığını belirterek geçen yıla kıyasla yaklaşık %80 oranında artış gözlediklerini söyledi. Küçükyılmaz, verim yönünden büyük sorun yaşanmadığını ancak asıl beklentinin ürün fiyatları ile girdi maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması olduğunu ifade etti.

Üreticiler, Trakya'nın ayçiçeği için "Türkiye'nin ambarı" olduğunu vurguluyor ve gelecek sezon için fiyat-maliyet dengesinin sağlanmasının öncelikli beklenti olarak öne çıktığını belirtiyorlar.

HASAN ŞEN