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Telefonla 'polis' diyerek 1,5 milyon liralık altını alan çete banka görevlisi sayesinde yakalandı

Bursa İnegöl'de kendilerini polis diye tanıtan kişiler 71 yaşındaki kadından 1.5 milyon TL değerinde altın alıp, banka görevlisinin dikkatiyle yakalandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:19

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Telefonla 'polis' diyerek 1,5 milyon liralık altını alan çete banka görevlisi sayesinde yakalandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki H.Ç., telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce hedef alındı. Şüpheliler, mağduru "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" şeklinde uyarıp soruşturma gerekçesiyle evdeki ziynet eşyalarını talep etti. Güvenilen yönlendirmeler sonucunda kadın, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları hazırlayıp evinin önünden motosikletle gelen kişilere teslim etti.

Dolandırıcılık yöntemi ve ikinci girişim:

İddialara göre aynı şüpheliler bir gün sonra yeniden arayarak bu kez kadının banka hesabındaki parayı istedi. Mağdur, yönlendirme üzerine bankaya gidip hesabında bulunan 500 bin TL'yi transfer etmeye çalıştı. İşlem sırasında durumdan şüphelenen bir banka görevlisi vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi ve transferin gerçekleşmesi engellendi.

Polis soruşturması ve yakalama:

İnegöl ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ortak çalışma başlattı. Ekipler güzergâh üzerindeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Osmangazi ilçesindeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.H.(25) ve M.R.(25) gözaltına alındı. Şüpheliler, İnegöl'e getirildikten sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, mağdurun önemli bir kısmını kaybetmesine yol açarken, banka görevlisinin dikkati sayesinde daha büyük bir zarar önlendi. Soruşturma süreci ve delil incelemeleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLER, HASTANEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ŞÜPHELİLER, HASTANEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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