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Renoir müzesinde sabah erken soygunu: iki tablo çalındı, ikisi bahçede bulundu

Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde hırsızlar iki tabloyu çaldı; güvenlik kameraları şüphelileri kaydetti, iki eser müze bahçesinde bulundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Renoir müzesinde sabah erken soygunu: iki tablo çalındı, ikisi bahçede bulundu

Olayın ayrıntıları:

Fransa’nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar, müzeye ait iki tabloyu çalarak kayıplara karıştı. Müze, Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir anısına ayrılmış eserleri barındırıyor; yetkililer çalınan eserlerin toplam değerini 9 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Eserlerin durumu:

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıp eserlerin isimleri Madame Colonna Romano ve Jeune femme au puits (Kuyudaki genç kadın) olarak duyuruldu. Yetkililer, müzeden alınan iki tablonun daha sonra müzenin bahçesine bırakıldığını belirtti; diğer iki eserin akıbeti ise netleşmedi.

Güvenlik ve soruşturma:

Belediye Başkanı Bryan Masson, müzenin alarmının 05.48’de çaldığını ve belediye polisinin 05.53’te olay yerinde olduğunu açıkladı. Güvenlik kameralarının kaydında iki kişinin tespit edildiği bildirildi. Yerel medyada, şüphelilerin müze arazisindeki tel örgüleri keserek içeri girdiği ve hırsızlığı güvenlik personelinin değişim saatine göre planladıkları yönünde bilgiler yer aldı; soruşturma sürüyor ve şüpheliler aktif olarak aranıyor.

Olay, Fransa’da son dönemde müzeleri hedef alan hırsızlık vakalarının devamı niteliğinde görülüyor ve yerel yetkililer ile güvenlik ekipleri, müze güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

JEUNE FEMME AU PUİTS TABLOSU

JEUNE FEMME AU PUİTS TABLOSU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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