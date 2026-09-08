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Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki 34 PSA 572 plakalı araca yapılan silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi, yerde 18 kovan bulundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi

Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi

Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Olayda kullanılan araç, 34 PSA 572 plakalı otomobil olarak tespit edildi.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, içinde henüz kimliği belirlenemeyen vatandaşın bulunduğu araç, cadde üzerinde ilerlerken henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 18 adet kovan bulundu. Ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Şu aşamada saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri ve saldırının nedeni resmi makamlarca açıklanmadı. Yetkililer delillerin toplanması ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

SANCAKTEPE&#039;DE OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE KURŞUN...

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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