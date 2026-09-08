Merada kurt saldırısı: Gercüş Yüceköy'de 6 küçükbaş telef, 18 hayvan kayıp

Olayın ayrıntıları:

Batman’ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde, merada otlatılan sürüye kurtların saldırdığı bildirildi. Saldırı sonucunda besici Abdülbari Gezer'e ait 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 4 hayvan yaralandı ve korkuyla kaçan 18 küçükbaş kayboldu.

Kayıp hayvanlar için arama çalışmaları:

Köylüler ve yetkililer, kayıp olduğu bildirilen küçükbaşları bulmak için çevrede arama başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve yöre sakinlerinin tarifleri doğrultusunda arama ve tarama faaliyetleri sürüyor.

Besicinin durumu ve olası etkiler:

Saldırıda zarar gören sürünün sahipliği Abdülbari Gezer'e ait olup, kayıp hayvanların bulunması maddi zararın boyutunu belirleyecek. Bölgedeki küçükbaş üreticileri için benzer olaylar, sürü güvenliği ve koruma önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİ YÜCEKÖY KÖYÜNDE, MERADA OTLAYAN SÜRÜYE KURT SALDIRDI. OLAYDA 6 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU, 18'İ İSE KAYIP.