Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı. Kaza, Nusaybin Yolu üzeri İpekyolu Caddesi Tilkitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra öğrenciler kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrenciler ve inceleme:

Kazada yaralanan öğrenciler: Zerya İ., Arjin A., Miray D., Rüzgar H., Hiva Ç., Leyla V., Nurşin O., Sümeyye A., Arin A., Zeynep Havin T., Sultan D., Rümeysa A., Sidar A.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE ÖĞRENCİ SERVİSİNİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 13 ÖĞRENCİ YARALANDI.