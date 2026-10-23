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Tercan'da çiftçilerle buluşma: tarım faaliyetleri yerinde değerlendirildi

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Mehmet Yılmaz, Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz ile çiftçilerle tarımsal konuları değerlendirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Tercan'da çiftçilerle buluşma: tarım faaliyetleri yerinde değerlendirildi

ziyaretin kapsamı:

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri ziyaret etti. Ziyarette tarımsal üretim ve çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

katılımcılar:

Ziyarete Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz da katıldı.

değerlendirmeler:

Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Duman ve beraberindekiler, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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