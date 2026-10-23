Tercan'da çiftçilerle buluşma: tarım faaliyetleri yerinde değerlendirildi

ziyaretin kapsamı:
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri ziyaret etti. Ziyarette tarımsal üretim ve çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
katılımcılar:
Ziyarete Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz da katıldı.
değerlendirmeler:
Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Duman ve beraberindekiler, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ
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