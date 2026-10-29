Mersin’de yoğun yağış erdemli’de altyapıyı zorladı, derelerde debi yükseldi

şiddetini artıran yağış gece boyunca sürdü:

İki gündür aralıklı devam eden yağmur, geceden itibaren şiddetini artırarak sabaha kadar etkili oldu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Mersin’in birçok bölgesinde yoğun yağış gözlendi. Yetkililer, kent ve çevresinde bugün için de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini; sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

erdemli'de altyapı zorlandı:

Erdemli ilçesinde yağmur suyuna ait gider sistemleri yer yer yetersiz kaldı. Rögar kapaklarından suların fışkırması ve bazı sokakların suyla dolması kayıt altına alındı. Yaylalardan gelen akışların birleştiği derelerde ise debiler yükselmeye başladı, su seviyelerinde artış izlendi.

yetkililerden peş peşe uyarılar:

AFAD, valilik ve belediyeler tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların risk altındaki alanlardan uzak durması ve resmi uyarılara dikkat etmesi istendi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını ve halkın ilan edilecek yönlendirmelere uymasının önemini vurguladı.

MERSİN’DE 2 GÜNÜDÜR ARALIKLARLA YAĞAN YAĞMUR GECEDEN İTİBAREN ŞİDDETİNİ ARTTIRARAK SABAHA KADAR SÜRDÜ. ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU ERDEMLİ İLÇESİNDE DE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU, DERELERİN DEBİLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI.