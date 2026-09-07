Tercan'da yaz samanları balya halinde kışa saklanıyor

Kış hazırlığı sahada sürüyor:

Erzincan'ın Tercan ilçesinde üreticiler, küçük ve büyükbaş hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaz boyunca topladıkları samanları balya şekline getirip saklamaya başladı. Çiftçiler, samanları harmanladıktan ve elekten geçirdikten sonra balyalar halinde düzenleyip korunaklı alanlara taşıyor.

samanın balyalanması ve saklanması:

Toplanan saman önce temizlenip elekten geçirilerek kalite kontrolünden geçiriliyor, ardından saman balyaları haline getirilip üstü çadırlarla örtülüyor. Bu yöntemle samanlar yağış ve küften korunuyor, kış döneminde hayvanlara verilebilecek durumda tutuluyor. Üreticiler balyaları hem açık alanlardaki çadırlarda hem de uygun depolarda muhafaza ediyor.

çiftçilerin deneyimi ve zorlukları:

Çiftçiler, yazın hayvanlara genellikle çobanların baktığını; kışın ise bakımın kendilerine geçtiğini belirtiyor. Vatandaşlar, kış aylarında hayvancılığın daha zorlu olduğunu vurgulayarak, 'Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırla kapatacağız. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz' şeklinde konuşuyor. Bu hazırlıklar, hayvanların aç kalmaması ve işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

ERZİNCAN’DA ÇİFTÇİNİN KIŞ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR