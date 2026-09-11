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Terme’de elektrikli sarma makinesiyle yürütülen operasyonda binlerce doldurulmuş makaron bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda elektrikli sigara sarma makinesi, 42 bin 800 doldurulmuş makaron ve çok sayıda tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Terme’de elektrikli sarma makinesiyle yürütülen operasyonda binlerce doldurulmuş makaron bulundu

operasyonun seyri:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada bir şahsın ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yürütülen aramalarda firmanın faaliyetlerine ilişkin bulguların yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 9 bin 600 adet makaron, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ve 5 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen bu unsurlara el konuldu ve delil kayıtlarına geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken, yetkililer benzer kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN&#039;UN TERME İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 42 BİN 800 ADET...

SAMSUN'UN TERME İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA 42 BİN 800 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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