Terme Belediyesi açıklaması

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında zabıta aracının geçişi sırasında güvercinlerin telef olması üzerine Terme Belediyesi olayın takipçisi olduğunu duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada yaşanan üzüntü vurgulanarak konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adımlar atıldığı bildirildi.

İnceleme sürecinin kapsamı:

Açıklamada, olayla ilgili olarak hem kaymakamlık ve emniyet birimlerince yürütülen adli soruşturma hem de belediye tarafından başlatılan idari incelemenin eş zamanlı sürdüğü belirtildi. Belediye, olaya ilişkin görüntülerin, görevli personelin ifadelerinin ve olayın meydana geliş şeklinin tüm yönleriyle incelendiğini kaydetti.

Alınan önlemler ve sonraki adımlar:

Sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla ilgili personelin mevcut görevinden derhal alındığı ve soruşturma sonucunda tespit edilecek kusur ve sorumluluklar doğrultusunda gerekli idari ve hukuki işlemlerin tereddütsüz yerine getirileceği ifade edildi. Ayrıca meydanlardaki araç hareketliliği, geçiş kuralları ve güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilerek önlemlerin artırılacağı taahhüt edildi.

Belediye, sürecin sonuna kadar takipçi olunacağını ve gelişmeler netleştikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurarak vatandaşların hassasiyetine teşekkür etti.

TERME BELEDİYESİ, GÜVERCİNLERİN TELEF OLDUĞU OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI.