Denetim uygulaması:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. dönem ara tatili nedeniyle artan yolcu hareketliliğini göz önünde bulundurarak Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde geniş çaplı denetim başlattı. Peronlardan çıkış yapan otobüsler tek tek durdurularak sürücü belgeleri ve araçların teknik donanımları incelendi.

emniyet kemeri uyarıları:

Trafik polisleri otobüslerin içine girerek yolcularla doğrudan iletişim kurdu ve seyahat boyunca emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekti. Kemerini takmayan yolcular uyarıldı ve gerektiğinde kemerleri taktırıldı; denetimin amacı muhtemel kazalarda yaşanabilecek can kayıplarını azaltmak olarak belirtildi.

zorunlu kış lastiği denetimi:

Denetimler sırasında ekipler, ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulamasını da aralıksız sürdürdü. Polisler, otobüslerin lastik diş derinliklerini özel ölçüm cihazlarıyla kontrol etti ve kış şartlarına uygun olmayan lastik kullanan veya kurallara uymayan sürücülere işlem uyguladı.

Yetkililer, ara tatil yoğunluğu ve bölgedeki kış şartları nedeniyle trafik güvenliğini üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini duyurdu.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BİRİNCİ. DÖNEM ARA TATİLİ DOLAYISIYLA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN, 15 KASIM İTİBARIYLA BAŞLAYAN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINI DA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.