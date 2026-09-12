Kasapoğlu: 12 Eylül izleri nesiller boyu sürecek bir yük

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin 46. yıl dönümünde bir açıklama yayımladı. Kasapoğlu, darbenin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda karanlık bir dönemeç olduğunu belirtti.

Darbenin toplum ve siyaset üzerindeki etkileri:

Kasapoğlu, darbenin millet iradesini askıya alarak ülkeye ağır bedeller ödettiğini vurguladı. Bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, işkenceler, ağır mağduriyetler ve idamların toplumsal hafızada derin izler bıraktığını ifade etti. Açıklamasında, 'Demokrasimizi hedef alan her darbe girişimi, mağduru gelecek nesiller olan çok büyük bir kötülüktür' sözlerine yer verdi.

Darbenin yalnızca o dönemin siyasi aktörlerini etkilemediğini; demokrasiyi zayıflattığını, toplumsal barışı örselediğini ve ülkenin gelişmesinin önüne engeller koyduğunu belirten Kasapoğlu, darbelerin hiçbir sorunu çözmediğine dikkat çekti.

Gelecek için alınması gereken dersler ve çağrı:

Kasapoğlu, bugün düşen görevin geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkararak demokrasiyi daha güçlü bir zemine taşımak olduğunu söyledi. Milletin iradesinin ve emanetinin birlik ve beraberlikle korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Kasapoğlu, darbelerin kötü mirasını ortadan kaldırmanın ülkenin geleceğini bu kötülüğün tortularından arındırmak anlamına geldiğini belirterek, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz mesajını verdi. Ayrıca 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden, özgürlüğünden mahrum bırakılan ve işkence ile haksızlıklara maruz kalan tüm vatandaşları rahmet ve saygıyla andı.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU, 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ'NİN 46. YIL DÖNÜMÜNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, DARBENİN MİLLETİN SİNESİNDE KAPANMAZ YARALAR AÇTIĞINI BELİRTEREK, "DEMOKRASİMİZİ HEDEF ALAN HER DARBE GİRİŞİMİ, MAĞDURU GELECEK NESİLLER OLAN ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜKTÜR" DEDİ.