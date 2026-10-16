Terörsüz Türkiye için ön koşul: PKK/KCK'nin silahsızlandırılması ve siyasi entegrasyonu

Elazığ programında terörsüz gelecek ve yol haritası

Elazığ'da düzenlenen "Türkiye sohbetleri" kapsamında gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş" programında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, programın temel hedefini net biçimde özetledi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte Oğan, "PKK/KCK terör örgütünün silahsızlandırılması ve devletle, milletle siyasi olarak entegrasyonunu hedefler" diyerek hedefin özünü vurguladı.

Oğan, "Konunun özeti budur ve bundan ibarettir. Bunun dışındaki anlatımlar, beklentiler, talepler herkesin şahsi görüşleridir, düşünceleridir" ifadeleriyle farklı yorumlara mesafe koydu ve sürecin devlet politikası olarak ilerleyeceğini belirtti. Oğan, bu zeminin oluşmasının iç kardeşlik, dayanışma, milli birlik ve vatandaşların devlete aidiyetinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını aktardı.

yasanın kapsamı ve uygulanma koşulları:

Oğan, Meclis çalışmalarına atıfta bulunarak, TBMM'nin bir Milli Birlik Dayanışma Komisyonu kurduğunu ve bütün partilerin bir parti hariç katıldığı bir çerçeve yasanın ortaya konduğunu söyledi. Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak anılan, müstakil ve geçici nitelikteki Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Yasası'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) PKK/KCK terör örgütünün tamamen silahsızlandığını ilan etmesinin ardından yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yasanın içeriğinin yalnızca PKK/KCK mensuplarına yönelik hazırlandığını belirten Oğan, yasa kapsamında "silahlı eylem ve öldürme eylemlerine karışmış olanlar bu yasadan faydalanamazlar" ifadesini öne çıkardı. Ayrıca örgütün yöneticileri ve eylem talimatı verenlerin de yasadan yararlanamayacağı belirtildi. Yasa kapsamından yararlanmak isteyenlerin, MGK'nın ilanından sonra 6 ay içinde şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

programdan diğer mesajlar ve katılımcılar:

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, "Türkiye yüzyılı"nın bir parti programı olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli vizyon programı olduğunu vurguladı ve bu çerçevede Terörsüz Türkiye girişiminin çeşitli imkan kapıları ve fırsat pencereleri açtığını söyledi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da bir huzur ve istikrar adası olma çabasını, cumhurbaşkanının liderliğinde yürütülen bölgesel barış ve güçlü devlet inşası ekseninde değerlendirdi. Hatipoğlu, bölgesel istikrarın sağlanmasının iç güvenlik ve kalkınma hedefleriyle paralel olduğunu belirtti.

Programa Cumhurbaşkanı Danışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Ayhan Oğan, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, belediye ve il başkanları, STK temsilcileri ile Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk katıldı.

Oğan'ın vurguladığı çerçeve, "terörün bu topraklardan tamamen uzaklaştırılması, bölücülük fikriyatının tasfiyesi ve devlete aidiyetin güçlendirilmesi" hedefleri etrafında şekillenirken, çerçeve yasanın uygulanması MGK'nın teknik ve hukuki değerlendirmelerine bağlı olacak şekilde kurgulanmıştır.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU BAŞKANI AYHAN OĞAN, "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAHSIZLANDIRILMASI VE DEVLETLE, MİLLETLE SİYASİ OLARAK ENTEGRASYONUNU HEDEFLER. KONUNUN ÖZETİ BUDUR VE BUNDAN İBARETTİR. BUNUN DIŞINDAKİ ANLATIMLAR, BEKLENTİLER, TALEPLER HERKESİN ŞAHSİ GÖRÜŞLERİDİR, DÜŞÜNCELERİDİR" DEDİ.