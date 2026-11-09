Terörsüz Türkiye ikliminde turizm ve üretimde toplu atılım hedefi

Kabine toplantısı, Aliağa faciası ve soruşturma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık iki saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına çıktı. İzmir Aliağa'daki fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren 16 işçi için taziyelerini ileten Erdoğan, yaralılara acil şifalar diledi. Olay yerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Patlamaya ilişkin hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını söyleyen Erdoğan, 'Olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkarılacaktır' diyerek sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

İhracat ve turizmde kaydedilen rekorlar:

İhracat performansı:

Erdoğan, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracattaki artış eğiliminin sürdüğünü belirtti. Ekim ayında ihracatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar seviyesine çıktığını, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık ihracatı olduğunu söyledi. Ocak-ekim döneminde ise ihracatın yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara ulaştığını; yıllıklandırılmış olarak ekim ayında 285,6 milyar dolar seviyesinin görüldüğünü aktardı.

Hedefler konusunda Erdoğan, 2026 başında açıklanan yıllıklaştırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefinin 410 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, gelen verilerin hedefin aşıldığına işaret ettiğini ve toplamda 413 milyar dolar seviyesinin yeni zirve olacağı değerlendirmesini paylaştı. İhracatta teknoloji alanındaki başarılar da özellikle vurgulandı.

Turizm verileri ve destekler:

Turizmde de güçlü bir performans olduğunu belirten Erdoğan, Ocak-Eylül 2026 döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayısının 49 milyon 132 bin olduğunu ve turizm gelirinin aynı dönemde yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Ortalama kalış süresi 10,34 gece, kişi başı gecelik ortalama harcama ise 107,7 dolar oldu; yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması da yaklaşık 120 dolara yaklaştı.

Turizmi teşvik edici tedbirler kapsamında Nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha uzatıldığı, ayrıca Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin hedefleri ve yansımaları:

Erdoğan, devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tamamlandığında turizm ve ihracat başta olmak üzere ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, 'Asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı ve sürecin yalnızca asayişe yönelik bir müdahale olmadığını, büyük ve güçlü Türkiye'nin stratejik projelerinden biri olduğunu belirtti.

Doğudaki şehirlerin de dünya turizmine güvenle sunulabileceğini vurgulayan Erdoğan, Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Ağrı gibi illerin doğal ve tarihi değerlerinin barış ve güven ortamında öne çıkacağını söyledi. Süreç tamamlandığında ekonomik faydanın sadece terörle uzun süre mücadele eden bölgelere değil, ülkenin tamamına yayılacağına dikkat çekti.

Sincar'da entegrasyon ve güvenlik adımları:

Irak Sincar bölgesinde devlet otoritesi tesisine yönelik gelişmeleri aktaran Erdoğan, 'Önceki hafta 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı' bilgisini verdi. Mağaraların boşaltılmasına dair olumlu adımlardan söz eden Erdoğan, sürecin güvenlik hassasiyetleri gözetilerek ilerletildiğini ifade etti.

Gabar'da petrol keşifleri ve üretim hedefleri:

Enerji alanında Gabar'ın önemine işaret eden Erdoğan, bölgeden gelen üretim ve keşif verilerini paylaştı. Bugün itibarıyla 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştıklarını; şimdiye kadar Gabar'da toplam 75,4 milyon varil ham petrol üretildiğini söyledi. Bu üretimin cari açığın kapanmasına yaklaşık 6 milyar dolar katkı sağladığını aktardı.

Bölgede yeni iki sahada üretime başlandığını belirten Erdoğan, Gaziler ve Çardaklı sahalarında ilk değerlendirmelere göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunduğunu kaydetti. Saha geliştirme ve yeni kuyularla üretimin yüzde 30 artacağına işaret eden Cumhurbaşkanı, 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla günlük üretimin 100 bin varil barajını aşacağını; günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığının yıllık yaklaşık 4,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Dış temaslar, bölgesel dayanışma ve uluslararası gündem:

Erdoğan, son dönemde Kazakistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarını ağırladıklarını, Özbekistan ile 5 yeni anlaşma imzalandığını; Türk dünyasının temsilcileriyle Cumhuriyet'in 103. yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Güney Kore ziyaretinde enerji, yatırım, madencilik, bilimsel iş birliği ve proje finansmanı alanlarında 5 belge imzalandığını; ileri teknolojilerde Kore ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan temaslarına değinen Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıldönümünde yapılan ziyaretleri ve bölgedeki imar faaliyetlerini not ederek, 'İki devlet, tek millet' söylemiyle Azerbaycan'a desteğin süreceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin COP31 Zirvesi kapsamında Antalya'da 100'ü aşkın devlet ve hükümet başkanını ağırlayacağını, küresel meselelerde etkinliğini artırma çabalarının devam ettiğini belirtti.

Fon meselesi ve siyasi taahhüt:

Gündemdeki fon meselesine ilişkin yol haritasının uygulandığını söyleyen Erdoğan, ilgili bakan ve kurumların düzenli açıklamalar yaptığını, konunun sıkı bir şekilde takip edildiğini belirtti. Milletin hak ve hukukunu korumaya yönelik kararlı duruşun sürdürüleceğini vurgulayarak vatandaşlardan güvenlerini sürdürmelerini istedi.

Genel değerlendirmesinde Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşırken güvenlik, enerji ve dış politika adımlarını birbirine entegre ettiklerini; 'huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur' mesajını yineledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ. CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN TOPLANTININ ARDINDAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FABRİKADAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 16 İŞÇİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK, YARALILARA ACİL ŞİFALAR TEMENNİSİNDE BULUNDU.