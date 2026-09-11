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Birlikte inşa edilen kent: Mersin huzur, kardeşlik ve barış odağı

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MEP toplantısında yatırım, planlama ve sivil toplumun kentin huzuruna katkısını değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Merve Çelik

Birlikte inşa edilen kent: Mersin huzur, kardeşlik ve barış odağı

Mersin'in ekonomik vizyonu ve sivil toplumla işbirliği:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin ekonomik potansiyeli, devam eden yatırımlar ve geleceğe dönük projeleri ele aldı. Toplantı, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Seçer, belediye yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin merkezde olduğunu vurguladı.

Müzakere ve sivil toplumun rolü:

Seçer, toplantıda müzakere ve iletişimin önemini öne çıkararak, "Müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkıyor. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü önemsiyoruz ve bize muazzam bir katkı sunuyor" dedi. Seçer, vatandaşlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen görüşlerin yönetim için yol gösterici olduğunu; bu görüşlerin ‘‘karanlıkta bir el feneri’’ gibi doğru yolu gösterdiğini kaydetti.

Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çeken Seçer, Türkiye’nin yönetiminden kentlerin yönetimine kadar her alanda bu paydaşların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Toplantıya katılan iş insanları ve STK temsilcileriyle yapılan istişarelerin, yatırımların ihtiyaçlara uygun planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Planlama ve yatırım öncelikleri:

Seçer, Mersin’in coğrafi konumu ve bölgesel gelişmelerle artan önemine vurgu yaptı; merkezi ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru yatırımları sürdürmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade etti. Ayrıca kentin tanıtımının yalnızca reklamla değil, sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Seçer, sporda, sanatta ve siyasette öncü kişiler yetiştirmenin, eğitim seviyesini ve demokrasi bilincini artırmanın kentin görünürlüğü açısından kritik olduğunu belirtti.

Belediye yönetiminin 2019'da devralınmasından bu yana kent planlamasında önemli adımlar atıldığını aktaran Seçer, 1980 ve 1990'larda yaşanan plansız göçün altyapı ve üstyapı problemlerini göz önünde bulundurarak çalıştıklarını anlattı. Seçer, şehrin planlarının paradan daha önemli olduğunu vurgulayarak, plansız bir şehirde yol, kanalizasyon veya içme suyu gibi temel hizmetlerin sağlanamayacağını ifade etti.

Seçer: "Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaya birinci derecedeki sorundan başladı ve bunda muvaffak oldu. Planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz."

Kent kimliği ve toplumsal değerler:

Toplantıda ayrıca Mersin’in sosyal dokusu ve kimliğine dair değerlendirmeler yapıldı. Seçer, Mersin’in Türkiye’nin özeti niteliğinde, renkli bir kent olduğunu belirterek karşılıklı saygı, sevgi, huzur ve güven ortamının yerel zenginlik olduğunu söyledi. Bu bağlamda Seçer, kentin yalnızca maddi yatırımlarla değil, toplumsal sermaye ve kültürel değerlerin korunmasıyla da güçlendirileceğini vurguladı.

Seçer sözlerini, "Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir" ifadesiyle özetledi ve bu niteliğin kente büyük bir değer kattığını belirtti. Ayrıca Mersin’in sosyal ve ekonomik göstergelerde ilerleme kaydettiğine dikkat çekildi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SE-GE 2025 Raporu verilerine göre Mersin, ekonomik gelişmişlik sıralamasında 25. sıradan 13. sıraya yükselmiş durumda olduğu aktarıldı.

Seçer toplantının seçim çalışması veya kişisel menfaat arayışından uzak olduğunu, ortak amaçlarının Mersin’i daha iyi bir kent hâline getirmek olduğunu söyledi: "Ortak bir yönümüz, ortak bir menfaatimiz var: Sizler, ben ve çalışma arkadaşlarım Mersin’i daha iyi bir kent haline getirmek istiyoruz. Bizim bundan kazancımız, vatandaşın takdirini ve teşekkürünü kazanmak."

Toplantı, Başkan Seçer’e yapılan hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, İŞ DÜNYASI VE...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KENTİN EKONOMİK POTANSİYELİ, YATIRIMLAR VE GELECEK PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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