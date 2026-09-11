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Ters şeritte ilerleyen kasksız sürücü Alanönü'nde trafiği tehlikeye attı

Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsü ters şeritten giderek hem kendini hem diğer sürücüleri tehlikeye attı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ters şeritte ilerleyen kasksız sürücü Alanönü'nde trafiği tehlikeye attı

Ters yönde ilerleyen motosikletin anları bölgede endişe yarattı

Eskişehir'de kayda geçen görüntüler, trafikte risk oluşturan bir davranışı gözler önüne serdi. kasksız olduğu görülen motosiklet sürücüsü, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde uzun süre ters yönde ilerledi. Sürücünün kurallara uymayışı hem kendi güvenliğini hem de caddeyi kullanan diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü.

görüntüde öne çıkan noktalar:

Kayıtlarda, motosikletlinin karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters şeritten ilerlemesi ve diğer sürücülerin tepkisini çekmesi net biçimde izleniyor. Sürücü bir süre sonra bir ara sokağa dönerek gözden kayboluyor; görüntüler olayın anlık ve tehlikeli bir ihlal olduğunu ortaya koyuyor. Kaynak görüntü, davranışın trafik akışını nasıl etkilediğini de gösteriyor.

trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Böyle vakalar, hem yaya hem motorlu araç trafiğinde riskleri artırıyor. Kasksız motosiklet kullanımı ve ters yönde ilerleme gibi ihlaller, kaza olasılığını yükseltirken diğer sürücülerin ani manevra yapmasına neden olabiliyor. Görüntülerdeki tepkiler, sürücü davranışlarının çevresindekiler üzerinde doğrudan etkisi olduğuna işaret ediyor. Yetkililerin ve sürücülerin dikkatli davranması, benzer tehlikelerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE TERS İSTİKAMETE GİREREK MOTOSİKLETİ İLE İLERLEYEN KASKSIZ SÜRÜCÜ, HEM KENDİ CANINI...

ESKİŞEHİR'DE TERS İSTİKAMETE GİREREK MOTOSİKLETİ İLE İLERLEYEN KASKSIZ SÜRÜCÜ, HEM KENDİ CANINI HEM DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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