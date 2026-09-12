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Beşiktaş köyü meydanına kartal heykeli: Serdal Adalı törenle açtı

Ardahan'ın Beşiktaş Köyü'ne dikilen kartal heykeli, Serdal Adalı'nın katıldığı törenle açıldı; eser köy meydanında taraftarların ilgisini topladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş köyü meydanına kartal heykeli: Serdal Adalı törenle açtı

Açılış töreni:

Ardahan'ın Beşiktaş Köyü'nde yapılan kartal heykeli, köy meydanına yerleştirilerek sembolik bir eser haline getirildi. Eserin açılış törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve köy sakinleri katıldı. Tören, siyah-beyaz renklere gönül verenler başta olmak üzere yerel halkın yoğun ilgisini çekti.

Törende konuşan Serdal Adalı, "Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ziyaretlerimiz devem eder. Hayırlı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ise, "Beşiktaş başkanı ve yönetimi, köyümüze güzel bir hediye takdim etti. Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici ve güzelleştirici unsuruyla birlikte şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş’a hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle heykelin önemine vurgu yaptı. Faruk Demir de Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Köyde yankıları:

Heykel, kısa sürede köyün en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Bilhassa Beşiktaşlı vatandaşlar eserin önünde fotoğraf çektirirken, farklı takımlardan gelenler de çalışmaya ilgi gösterdi. Bu ilgi, spor sevgisinin ve taraftarlığın yalnızca maç günleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi.

Heykelin köy hayatına yaptığı katkı, hem görsel bir odak noktası oluşturması hem de yerel dayanışmayı güçlendirmesi açısından değerlendiriliyor. Köylüler ve ziyaretçiler, eserin etrafında hatıra fotoğrafları çekerken, açılış töreninde verilen mesajlar yerel ve kulüp bağlarını pekiştirdi.

Bu tür sembolik yatırımlar, küçük yerleşimlerde kimlik ve aidiyet duygusunu canlı tutarken, ziyaretçi çekme potansiyeliyle de köy ekonomisine dolaylı katkı sağlama ihtimali taşıyor. Beşiktaş Köyü'ndeki kartal heykeli, şimdiden hem taraftarlar hem de bölge halkı için yeni bir buluşma noktası haline geldi.

BEŞİKTAŞ KÖYÜ&#039;NDE YAPILAN KARTAL HEYKELİ, SERDAL ADALI&#039;NIN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

BEŞİKTAŞ KÖYÜ'NDE YAPILAN KARTAL HEYKELİ, SERDAL ADALI'NIN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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