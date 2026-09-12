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Ters yolda dehşet: alkollü sürücü polis ve gazetecilere saldırdı

Bursa’da ters yolda duran polis ekiplerine direnen ve gazetecilere tüküren Büşra A.'nın kanında 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi; araç bağlandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ters yolda dehşet: alkollü sürücü polis ve gazetecilere saldırdı

Olayın gelişimi:

Bursa’da anayolda ters yöne giren bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Müdahale sırasında direnen sürücü Büşra A., görevlilere ve çevredeki gazetecilere karşı saldırgan tavırlar sergiledi. Gazetecilere tükürdüğü, polis aracına saldırdığı ve ekiplerin müdahalesi sırasında bir ara ellerinden kurtularak anayola fırladığı belirtildi.

Seyir halindeki araçların arasına fırlayan sürücü, araçların altında kalmasına ramak kala polis ekipleri tarafından yeniden yakalanıp kontrol altına alındı. Olayın çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi.

Sağlık ve alkol testi:

Müdahalenin ardından gözaltına alınan sürücü hastaneye sevk edildi ve burada yapılan kan testinde 2.45 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay sırasında alkolmetre önünde bayılma numarası yaptığı ve ekiplerle tartıştığı bildirildi.

İdari işlemler ve aracın bağlanması:

Trafik ekipleri, sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin TL değerinde para cezası uyguladı. Kullandığı otomobil ise trafikten men edilerek bağlandı. Olayla ilgili soruşturmanın ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

GAZETECİLERE TÜKÜRÜP, POLİSE SALDIRAN KADIN SÜRÜCÜ 2.45 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

GAZETECİLERE TÜKÜRÜP, POLİSE SALDIRAN KADIN SÜRÜCÜ 2.45 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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