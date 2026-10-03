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terzinin duvarını delip kuyumcuya girmeye çalıştılar, çelik kasa soygunu önledi

Hatay Antakya'da iki kişi terzinin duvarını delinip kuyumcu kasasını kesmeye çalıştı; çelik kasa açılmayınca hırsızlar iş yerinden elleri boş ayrıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

terzinin duvarını delip kuyumcuya girmeye çalıştılar, çelik kasa soygunu önledi

terzinin duvarını delip kuyumcuya ulaşmaya çalıştılar

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Çarşısı'nda, Süleyman Tarhana'ya ait terzihanenin bitişiğindeki kuyumcuyu soymak isteyen şahıslar iş yerine zorla girip duvarı deldi. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

soygun girişiminin ayrıntıları:

Kayıtlarda iki kişinin terzinin kapısını zorlayıp içeri girdikleri, duvarı spiralle deler gibi işlemler yaptıkları görülüyor. Zanlıların hedefinin bitişikteki kuyumcu olduğu, duvarda açılan delikten kasaya ulaşmaya çalıştıkları belirlendi. Görgüye göre kasaya zarar vermeye yönelik kesme çalışmaları yapıldı ancak kasanın yapısı nedeniyle başarılı olamadılar.

esnafın değerlendirmesi ve zarar:

Sabah saat 08.10'da dükkanını açan Süleyman Tarhana, içeri girince yanık kokusu ve toz olduğunu fark ettiğini aktardı. Tarhana, duvarda delik ve kasada kesik izleri gördüğünü, kuyumcunun altınlarına ulaşılmadığını, kasanın yaklaşık iki ton ağırlığında olduğunu söyledi. Tarhana, zanlıların kasanın burada olduğunu bilen kişiler olabileceğini ve olayın planlı olduğunu düşündüğünü belirtti: "Böyle bir hırsızlık olayı aklıma kesinlikle gelmezdi. Artık korkmaya başladık."

polis soruşturması:

Durumu haber alan emniyet ekipleri olay yerine gelip inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre zanlılar çelik kasayı kesemediği için soygunu gerçekleştiremeyip elleri boş ayrıldı.

Terzinin duvarını delip bitişiğindeki kuyumcuya giren acemi hırsızlar, çelik kasayı açamayınca...

Terzinin duvarını delip bitişiğindeki kuyumcuya giren acemi hırsızlar, çelik kasayı açamayınca böyle elleri boş döndüler

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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