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Teşkilat seferberliği ve hak talepleri: Türk Eğitim-Sen üyelikte hızlı artış bildirdi

Talip Geylan, Antalya toplantısında 11 bini aşkın yeni üyeyi, grev ve siyaset hakkı taleplerini ve hakem kuruluyla ilgili değişiklik isteklerini duyurdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Teşkilat seferberliği ve hak talepleri: Türk Eğitim-Sen üyelikte hızlı artış bildirdi

toplantının ana gündemi:

Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı, 5-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Talip Geylan toplantıda teşkilat çalışmalarını, toplu sözleşme süreçlerini ve kamu çalışanlarının sendikal haklarını değerlendirdi. Geylan, geçen yıl kazandırılan 26 bin 177 yeni üyeye atıfta bulunarak bu yılın ilk iki ayında 11 bini aşkın meslektaşın teşkilat çatısı altında bir araya getirildiğini açıkladı.

sendikal temsil ve toplu sözleşme yaklaşımı:

Geylan, yetkili sendikanın işverenin suflesiyle tavır geliştirdiğini belirterek son sekiz dönemde kamu çalışanlarının kayda değer kazanımlar elde edemediğini söyledi ve çözüm adresinin Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olduğunu vurguladı. Toplu sözleşme süreçlerinde bütün taleplerin kabulünün her zaman mümkün olmayabileceğini, ancak asıl ölçünün kamu çalışanlarını masada güçlü, kararlı ve ilkeli temsil etmek olduğunu ifade etti.

hukuki düzenlemeler ve hakem kuruluna ilişkin öneriler:

4688 sayılı Sendika Kanunu'nda revizyon gerekliliğine dikkat çeken Geylan, grevli toplu sözleşme ile kamu çalışanlarına siyaset yapma hakkı tanıyan düzenlemelerin savunulduğunu aktardı. Ayrıca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısına ilişkin olarak, 11 kişilik heyetin 7 üyesinin hükümet tarafından belirlenmesinin bağımsız hakemlik ilkesini zayıflattığını belirtti ve genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmesinin birbirinden ayrılarak müstakil yürütülmesi gerektiğini söyledi.

teşkilat çalışmaları, eğitimler ve katılımcılar:

Geylan, üye artışının iş yeri temsilcilerinden şube başkanlarına kadar teşkilatın tüm kademelerinin saha çalışmasıyla sağlandığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti ve sürecin etik ilkelere bağlı kalarak yürütüldüğünü vurguladı. Teşkilatın tam saha presiyle hedeflere ulaşacağı mesajını verdi.

Programın ikinci gününde Sinan Topaç tarafından Web Sitesi ve Mobil Tanıtımı, Erhan Güven tarafından Sosyal Medyada Kurumsal Kimlik ve Marka Değeri, Ali Mutlu tarafından Protokol Kuralları başlıklı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcısı Mustafa Duru, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, MHP Yalova İl Başkanı Mustafa Deviren, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ile şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

atatürk vurgusu:

Geylan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Atatürk'ü minnetle andı ve adını anmayanlara yönelik eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet, millî egemenlik, demokrasi ve bağımsızlığa bağlılık mesajını yineleyen Geylan, milli değerlerin korunacağını belirtti. Konuşmasının ardından Şube Başkanları Divan Toplantısı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI, 5-8 KASIM TARİHLERİ...

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI, 5-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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