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Tıka basa dolu serviste tehlikeli yolculuk: öğrenciler kucak kucağa ve ayakta okula gidiyor

68 S 0533 plakalı servis, Aksaray'da 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne tıka basa öğrenci taşıdı; veliler emniyete başvurdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tıka basa dolu serviste tehlikeli yolculuk: öğrenciler kucak kucağa ve ayakta okula gidiyor

Servisteki görüntüler endişe yaratıyor

Aksaray'da lise öğrencilerini taşıyan bir öğrenci servis minibüsünde çekilen görüntüler, taşımacılık koşullarının mevzuata uymadığını ortaya koydu. Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarından 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan minibüste yolculuk anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin bir kısmı ayakta duruyor, bazıları ise koltukta oturan arkadaşlarının kucağında oturuyor ya da üzerlerine yatarak seyahat ediyor.

Görüntülerin içeriği ve yolculuk koşulları:

Kayda alınan görüntülerde servis minibüsünün tıka basa dolu olduğu ve sürücünün mevzuata aykırı sayıda öğrenci aldığı dikkat çekiyor. Cep telefonuyla anbean çekilen sahnelerde, güvenli oturma düzeninin olmadığı, öğrencilerin hem fiziksel hem de trafik açısından risk altında bulunduğu izleniyor. Minibüsün plakası olarak kayıtlarda 68 S 0533 belirtildi.

Veliler ve resmi süreç:

Durumdan rahatsız olan veliler, yaşananları emniyete bildirerek resmi şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililerin yapacağı değerlendirme ve alınacak önlemler, benzer taşımacılık uygulamalarının denetimini gündeme getirecek.

Öğrencilerin güvenli taşıması açısından servis kapasitesi, oturma düzeni ve sürücü uygulamaları gibi hususların titizlikle denetlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bu olay da okul ulaşımında uyulması gereken kuralların önemini bir kez daha hatırlattı.

Öğrenciler serviste üst üste okula gidiyor

Öğrenciler serviste üst üste okula gidiyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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