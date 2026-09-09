Tıp eğitimi, GETAT ve ücret eşitliği için YÖK'e somut talepler

yök görüşmesinin gündemi:

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban yönetimindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu'nda Prof. Dr. Hayrunnisa Boray Belen ile bir araya gelerek tıp eğitimi ve üniversite hekimlerinin özlük haklarına ilişkin bir dizi başlığı gündeme taşıdı. Görüşmede intörn ve asistan hekimlerin eğitimi, GETAT alanında uzmanlık düzeyinde eğitim imkanları, üniversite hastanelerindeki ücret farklılıkları ve akademik kadro sorunları ele alındı.

tıp eğitimi ve uygulama olanakları:

Heyet, tıp eğitiminin teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, intörn ve asistan hekimlerin yeterli klinik deneyim kazanması ve nitelikli eğitimle çalışmaya hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması, uygulamalı eğitim ve uygun çalışma koşullarının sağlanması gerektiği belirtildi.

GETAT eğitimi ve uzaktan model:

HEKİMSEN, GETAT alanında uzmanlık düzeyinde eğitim taleplerini YÖK'e iletti. Heyet, üniversitelerin akademik birikiminden yararlanarak YÖK koordinasyonunda hekimlere uzaktan eğitim imkanı sunulmasının erişimi artıracağını savundu. Teorik eğitimin uzaktan, uygulamalı eğitimin ise ilgili bilimsel ve mesleki standartlara uygun biçimde düzenlenmesi; yetkilendirme ve yetkinlik değerlendirmelerinin netleştirilmesi talep edildi.

ücret, kadro ve özlük hakları:

Görüşmede ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan hekimler arasındaki ücret ve ek ödeme farklılıkları gündeme geldi. HEKİMSEN, aynı sağlık hizmetine katkı sunan hekimler arasında kurum kaynaklı gelir eşitsizliklerinin giderilmesini, üniversite hekimlerinin ek ödemelerinin devlet hastanelerindeki meslektaşlarının gerisinde kalmaması yönünde düzenleme yapılmasını talep etti.

akademik kadro ve görev tazminatı:

Üniversitelerdeki çakılı kadro uygulamaları ve akademik kadro hareketliliğine ilişkin uygulama sorunları da ele alınarak, yasal düzenlemelere rağmen uygulamadaki güçlüklerin giderilmesi gerektiği vurgulandı. Heyet, profesörlüğe bağlı görev tazminatlarında daha adil ve dengeli bir düzenleme yapılması isteğini iletti.

koordinasyon talebi ve izleme:

HEKİMSEN, tıp eğitimi ve üniversite hastanelerine ilişkin sorunların dönemsel görüşmelerle değil, kurumlar arası sürekli iletişimle çözülmesi gerektiğini belirtti. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, YÖK ve HEKİMSEN temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulması, kurulun düzenli toplanması ve somut çözüm önerilerinin takip edilmesi talep edildi.

Uzm. Dr. Adil Kurban görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Tıp eğitiminin niteliği ile hekimlerimizin çalışma şartlarını birbirinden ayrı düşünemeyiz. İntörnünden asistanına, uzmanından akademisyenine kadar her hekimin emeğinin karşılığını aldığı, bilimsel gelişimini sürdürebildiği ve mesleğini güvenle icra edebildiği bir sistem hedefliyoruz. GETAT alanında da hekimlerimizin uzmanlık düzeyinde eğitim alabilmelerini, YÖK’ün uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmelerini ve gerekli yetkinlikleri kazandıktan sonra bu bilgileri tıbbi uygulamaya dönüştürebilmelerini önemsiyoruz. Üniversite hastanelerindeki sorunların çözümü için YÖK ve Sağlık Bakanlığımızla düzenli, sonuç odaklı bir çalışma mekanizması kurulmasını istiyoruz."

Toplantı, eğitim modellerinin netleştirilmesi, ücret eşitliği ve akademik kadro uygulamalarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerin YÖK gündeminde somut adımlara dönüştürülmesi beklentisiyle sonlandı.

TIP EĞİTİMİ VE ÜNİVERSİTE HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR YÖK GÜNDEMİNE TAŞINDI.