Tıp fakültesinde yeni dönem: vicdan, merak ve mesleki sorumluluk öne çıktı

BUÜ Tıp Fakültesi 2026-2027 dönemi açılışı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Açılışı ve İlk Ders Töreni Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda ayrıca 2026 YKS sonuçlarına göre fakülteye ilk üçte giren öğrencilere başarı belgeleri sunuldu.

rektör yardımcısının çözüm odaklı çağrısı:

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Zekeriyya Arı, öğrencilere mesleki yolculuklarının doğasında zorlukların bulunduğunu hatırlattı. Hukukçu kimliğinin perspektifini de paylaşan Arı, karşılaşılan sorunlar karşısında şikâyet etmek yerine sabır, yapıcılık ve "çözüm odaklı" yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca teknik yeterliliğin önemli olduğunu ancak mesleğin asıl pusulasının vicdan, empati ve güçlü insani değerler olduğunu belirtti.

dekanın eğitim vizyonu ve ilk dersin mesajları:

Prof. Dr. Funda Coşkun konuşmasında hekimliğin yalnızca teorik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir özveri gerektirdiğini aktardı. Fakültenin eğitim yaklaşımında usta-çırak ilişkisinin, güncel bilimsel verilerle birlikte güçlü bir klinik altyapı oluşturmak açısından önemine dikkat çekti ve öğrencilere meraklarını korumaları, ezberci değil sorgulayıcı bir tutumla hareket etmeleri öğüdünü verdi.

Programın ilk dersini veren Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, tıp eğitiminin sürekli gelişen yapısını öne çıkararak diplomanın bir son değil, "hayat boyu sürecek bir öğrenme serüveninin başlangıcı" olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, genç hekim adaylarına şu temel ilkeleri hatırlattı: "Hekimlik; bilim, sanat ve özverinin birleştiği bir adanmışlık ve yaşam biçimidir. Bu onurlu yolculukta teknik bilgi kadar sabır, empati ve etik değerler de en büyük rehberiniz olacaktır. Eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında merakınızı kaybetmeyin, vicdanınızı koruyun ve insan sevgisini daima el üstünde tutun."

Tören, Prof. Dr. Şazi İmamoğlu'na plaket takdimi ve katılımcıların kutlamalarıyla son buldu. Etkinlikte öne çıkan temel mesajlar; mesleki sorumluluk, bilimsel merak ve insan merkezli hekimlik oldu. Yeni döneme başlayan öğrenciler için bu vurgular, eğitim programı süresince rehberlik edecek ilkeler olarak öne çıktı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM AÇILIŞI VE İLK DERS TÖRENİ'Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ.