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Tıp öğrencilerinden enfeksiyonlara karşı toplumda bilinçlendirme hamlesi

ADÜ tıp öğrencileri Prof. Dr. Neriman Aydın danışmanlığında enfeksiyonların bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında toplumda sağlık bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tıp öğrencilerinden enfeksiyonlara karşı toplumda bilinçlendirme hamlesi

ADÜ tıp fakültesinden toplum sağlığına yönelik proje

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etkinlik Projeleri kapsamında "Enfeksiyon bulaşı nasıl önlenir?" başlıklı bir çalışma yürüttü. Proje, Prof. Dr. Neriman Aydın danışmanlığında gerçekleştirildi ve amaç olarak toplumda enfeksiyonlar konusunda bilinç oluşturmak gösterildi.

etkinlikte öne çıkan konular:

Çalışma sırasında öğrenciler, enfeksiyonların başlıca bulaş yolları ile bunların günlük hayatta nasıl engellenebileceğini anlattı. Etkinlikte el hijyeni, öksürme ve hapşırma sırasında dikkat edilmesi gerekenler, yüzey temizliği ve genel korunma yöntemleri gibi pratik bilgiler toplumla paylaşıldı.

öğrencilerin kazanımları ve hedefleri:

Projeyle öğrenci katılımcıların iletişim, ekip çalışması ve sağlık eğitimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca öğrenciler, tıp eğitimi sürecinde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulayarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı hekimlik yaklaşımı kazanma fırsatı buldu.

Etkinlik, sağlık farkındalığını artırmaya dönük küçük ölçekli ancak hedef odaklı bir adım olarak değerlendirildi; öğrenciler, paylaştıkları bilgilerin günlük yaşamda uygulanabilir olmasına özen gösterdi ve toplumla geri bildirim alışverişi yaptı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, ENFEKSİYONLARIN BULAŞ YOLLARI VE...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, ENFEKSİYONLARIN BULAŞ YOLLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN HAZIRLADIKLARI SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMASIYLA TOPLUMDA SAĞLIK FARKINDALIĞININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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