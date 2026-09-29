Tire'de 300 milyonluk yatırım tamamlanma aşamasına geldi, 30 yıllık altyapı hedefleniyor

İzmir Büyükşehir’den kapsamlı altyapı müdahalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tire çalışmaları, altyapı ve üstyapıyı kapsayan yaklaşık 300 milyon TL tutarındaki yatırımın tamamlanma aşamasına geldi. Projenin altyapı bileşeni için ayrılan pay 180 milyon TL olarak belirtildi. Çalışmalar ilçede yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasından eski içme suyu hatlarının yenilenmesine, ardından cadde ve sokakların asfaltlanmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması:

"Tire İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atık Su Terfi Hattı İnşaatı" başlıklı çalışma kapsamında Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahalleleri ile Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddeleri gibi ilçe merkezinin önemli noktalarında altyapı güçlendirildi. Yaklaşık 10 kilometrelik çalışma ile yağmur suyu ve atık su sistemleri birbirinden ayrıldı; yeni ve daha büyük çaplı hatlarla yağmur suyunun dereye deşarj edilmesi, atık suyun ise ayrı bir sistem üzerinden arıtma tesisine ulaştırılması sağlandı. Bu düzenleme ile özellikle ani ve yoğun yağışlarda sistem üzerindeki yük azaltılarak taşkın ve su baskını riskinin düşürülmesi amaçlanıyor.

altyapı yenileme ve kolektör hat çalışmaları:

Proje yalnızca yağmur suyu altyapısını kapsamıyor; ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve eski atık su hatları da yenilendi. İstasyon Caddesi'nde üstyapı çalışmaları öncesinde içme suyu hattı yenilenirken, atık su arıtma tesisine ulaşan kolektör hattı da asfaltın yeniden kazılmaması için çalışma programına dahil edildi. Başköy Mahallesi’nin atık su terfi hattı da yenilenerek şebekenin bütününde ızgara ve kutu menfez imalatları gerçekleştirildi.

sıcak asfalt serimi ve tamamlanma takvimi:

Yer altındaki yenilemelerin ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. İZBETON AŞ ekipleri ilçede sıcak asfalt serimini sürdürüyor; bugüne kadar 2 bin 100 ton asfalt uygulandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu miktarın 3 bin 300 tona ulaşması planlanıyor ve kalan asfalt işlerinin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında Tire’de oluşturulan yeni altyapı ile yalnızca bugünkü ihtiyaçlar karşılanmayacak, aynı zamanda önümüzdeki yılların talepleri de gözetilerek yaklaşık 30 yıllık bir işletme ömrü hedefleniyor. Ayrıştırılmış yağmur suyu ve atık su hatları ile yenilenen içme suyu şebekesi, taşkın risklerini azaltma ve hizmet sürekliliğini sağlama açısından ilçenin altyapı güvenliğini güçlendirecek.

YAĞMUR SUYU VE ATIK SU HATLARININ AYRIŞTIRILDIĞI, ESKİ İÇME SUYU HATLARININ YENİLENDİĞİ İLÇEDE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN CADDE VE SOKAKLAR DA ASFALTLANIYOR.